مونديال الأندية يهدد صفقة الهلال الجديدة والحسم خلال ساعات

اقتربت إدارة نادي الهلال، من حسم صفقة جديدة، في ظل المفاوضات المستمرة مع نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل ضم المهاجم ميشايل ريتشارد ديلجادو.

ديلجادو الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، يلعب في مركز الجناح، قدم مستوى رائعًا رفقة فلامنجو الموسم الماضي، حيث لعب 57 مباراة، سجل فيهم 18 هدفًا وصنع 7 آخرين.

ما هي آخر تطورات المفاوضات بين الهلال وفلامنجو؟

أكدت صحيفة "UOL" البرازيلية، على أن المفاوضات بين الهلال وفلامنجو مستمرة بشأن اللاعب ميشايل، وقد يتم حسمها خلال وقت قريب.

ولكن هناك أمرًا قد يجعل الصفقة مهددة، وهو أن اللاعب البرازيلي كان قد وافق على الانتقال للهلال من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي حالة عدم حسم الهلال صفقة ميشايل خلال الساعات القليلة القادمة، سيتم إرسال قائمة الفريق المشاركة بمونديال الأندية، بدون اللاعب، ومن ثم قد يتراجع عن موقفه باللعب للهلال.

اللاعب طلب من إدارة الهلال ومدربه البرتغالي ليوناردو ضرورة حسم المفاوضات خلال اليوم 23 يناير، ولكن مسؤولي فلامنجو متمسكين بطلباتهم المالية.

نادي الهلال عرض على فلامنجو مبلغ 8 ملايين دولار من أجل الحصول على خدمات ميشايل، ويتم التفاوض حاليًا حول مبلغ الصفقة وباقي الأمور المالية الخاصة بها.

ما هي صفقات الهلال في الانتقالات الشتوية 2022؟

ونجحت إدارة الهلال في إبرام عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الزعيم استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وتعاقد الهلال مع سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي ثنائي الاتحاد في صفقة انتقال حر، بينما تم التعاقد مع محمد العويس حارس مرمى الأهلي، وأيضًا عبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر للنصر.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب دور الربع نهائي، أمام الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي أمام بطل تاهيتي، لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، ليلاقي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا.

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