مونديال الأندية - جمهور العين يستوحي دخلته من لعبة PUBG

الزعيم الإماراتي ينافس على الصعود لنهائي المونديال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعتمد جمهور العين في دخلته قبل مواجهة ريفر بليت الأرجنتيني، لتحميس اللاعبين على تيفو مستوحى من لعبة PUBG الشهيرة.

ويلتقي الزعيم حاليًا مع الفريق الأرجنتيني على استاد هزاع بن زايد، في نصف نهائي كأس العالم الإمارات 2018.

جمهور العين رفع تيفو مكتوبًا عليه: "المهمة ليست مستحيلة.. العين على العالمية"، مع تصميم من لعبة PUBG.

نتيجة المباراة حاليًا تشير إلى تقدم ريفر بليت بثنائية مقابل هدف وحيد، بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

ومن المقرر أن يصعد الفائز إلى النهائي لمواجهة الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام كاشيما إنتلرز الياباني، والتي تقام غدًا الأربعاء.

يذكر أن العين صعد لنصف النهائي بعدما تغلب في الدور الأول أمام ويلينجتون النيوزيلاندي بركلات الترجيح، ثم فاز أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.