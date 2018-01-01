مونديال الأندية - الترجي التونسي والعين الإماراتي بالقوة الضاربة في الديربي العربي

فريق الدم والذهب يشارك للمرة الثانية في كأس العالم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن معين الشعباني؛ المدير الفني للترجي التونسي، تشكيل فريقه في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية الإمارات 2018، والتي يواجه خلالها العين الإماراتي، على استاد هزاع بن زايد.

الشعباني دفع بالقوة الضاربة لفريق الدم والذهب في اللقاء، حيث جاء التشكيل كالتالي:

معز بن شريفية - خليل الشمام - شمس الدين الذوادي - أيمن بن محمد - سامح الدربالي - فوسيني كوليبالي - فرانك كوم - غيلان الشعلالي - أنيس البدري - يوسف البلايلي - طه ياسين الخنيسي.

مونديال الأندية | العين × الترجي - 3 ديربيات عربية سابقة تبشر الزعيم الإماراتي

فيما اعتمد زوران ماميتش؛ المدير الفني للعين، على تشكيلة مكونة من:

خالد عيسى - تونجو حامد - إسماعيل أحمد - كايوم فرنانديز - بندر الأحبابي - أحمد برمان - محمد فايز - محمد أحمد - تسوكاسا شيوتاني - ريان يسلم - حسين الشحات.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد بوسندة - عامر عبد الرحمن - ماركوس يبرج - حمد المنصوري - مهند سالم - سليمان ناصر - محمد خلفان - سعيد جمعة - يحيى نادر - جمال معروف.

الترجي أولى مبارياته في المونديال في ثاني مشاركة في تاريخه، بعدما توج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري بالفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل الزعيم الإماراتي للدور الثاني بكأس العالم بعدما فاز بالدور الأول على فريق ويلينجتون النيوزيلاندي بركلات الحظ الترجيحية.