مونتيلا: لا أقبل قرار تقنية الفيديو

مونتيلا ينتقد قرارات حكم الفيديو عقب خسارة فيورنتينا أمام نابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لنادي فيورنتينا غضبه من قرارات حكم الفيديو في مباراة فريقه أمام نابولي وأكد أنه لن يستطيع تقبله.

وكان نابولي قد حقق انتصارًا دراماتيكيًا من أرض فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء، إحداهما لصالح نابولي والأخرى لصالح فيورنتينا، مما أثار الكثير من الجدل.

وأظهرت الإعادة ادعاء ميرتيز السقوط في ركلة الجزاء التي احتسبت لنابولي وعدم وجود عرقلة، ولكن الحكم لم يغير قراره، فضلًا عن وجود احتكاك مع فرانك ريبيري داخل منطقة الجزاء في نهاية المباراة وعدم احتساب الحكم لشيء في هذه اللعبة.

وبخصوص ذلك، قال فيتينزو مونتيلا إنه لا يستطيع تقبل قرارات حكم اللقاء وحكم الفيديو بشأن أكثر من لقطة واضحة للجميع.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2019

وأضاف: "لقد كانت مباراة مبهجة ومثيرة إلى حد كبير، ولكن الجدل الذي أثير بسبب ركلات الجزاء المحتسب منها وغير المحتسب أثر على النتيجة في النهاية"

وتابع: "لماذا يجب أن نعقد كل شيء؟ هناك تقنية فيديو لإعادة مثل هذه اللقطات الجدلية، ولكنها في النهاية لا تؤدي إلى القرارات الصحيحة، آسف لا يمكنني تقبل هذه القرارات"

وأشاد مونتيلا بلاعبيه حيث قال: "فخور بالجميع، وأشكر الرئيس واللاعبين والمشجعين على هذه السهرة المميزة، الجميع قدم أكثر مما عليه"

الدوري الإيطالي | في ظهور ريبيري الأول.. نابولي يقتنص فوزاً مثيراً على فيورنتينا

يذكر أن فيورنتينا كان قد تعاقد مع عدد من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية كان أهمها فرانك ريبيري وكيفين برينس بواتينج، وذلك في إطار المشروع الاستثماري للملاك الجدد للنادي.