مونتيلا: كنا نستحق أفضل من ذلك أمام يوفنتوس والثلاثة الكبار

مدرب الفيولا لن ينام الليلة

تحسر مدرب فيورنتينا فينشنزو مونتيلا على ضياع الثلاث نقاط، في مباراة فريقه ضد أتالانتا، التي كانت في طريقها للانتهاء بفوز الفيولا بهدفين نظيفين لولا استفاقة مضيفه في آخر خمس دقائق.

وتقدم رجال مونتيلا في منتصف الشوط الأول بهدف فيدريكو كييزا، قبل أن يُعزز المخضرم فرانك ريبيري التقدم في الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني، لكن فجأة انقلبت المباراة رأسًا على عقب بتسجيل أصحاب ملعب "اينيو تارديني" هدفين متتاليين عن طريق جوسيب إليشيش وتيموثي كاستانيي في الدقيقتين 85 و95، لتنتهي بهدفين للكل.

وبعد المباراة قال مهاجم روما سابقًا لشبكة سكاي سبورتس الناطقة بالإيطالية "الآن واجهنا نابولي، يوفنتوس وأتالانتا، وهؤلاء الثلاثة الأوائل الموسم الماضي، وأعتقد أننا لعبنا ضدهم بشكل جيد، وكنا نستحق نتائج أفضل أمامهم، مع ذلك، نحن سعداء بما حققناه أمامهم".

وخسر الفيولا أمام نابولي في مباراة هيتشكوكية بنتيجة 4-3، وتبعها بخسارة أمام جنوى في الجولة الثانية، ثم تعادل بدون أهداف مع يوفنتوس الأسبوع الماضي، قبل أن يُفرط في نقاط زيارة أتالانتا.

محادثات ومشاورات 🗣️

لمسة ذكية من صلاح 🧠

أرنولد بوووووووووم 💥pic.twitter.com/gWCQpHp8Ls — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 22, 2019

وختم حديثه المقتضب "إذا كنا قادرين على إجبار فريق مثل أتالانتا على التسجيل في الوقت المحتسب من الضائع ليتعادل معنا، فهذا لا يعني أننا نقوم بعمل سيء بل العكس، يجب أن أنظر إلى الأمور الإيجابية وأقول أن فيورنتينا يسير في الاتجاه الصحيح".