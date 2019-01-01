مونتيلا يكشف دور ريبيري التدريبي في فيورنتينا

ريبيري موقوف بسبب التعدي على الحكم

كشف مدرب فيورنتينا فيتشينزو مونتيلا الدور الذي لعبه نجمه فرانك ريبيري في الفوز على ساسولو الأربعاء في السيري آ رغم إيقافه رسمياً.

ريبيري غاب عن المباراة بعدما تعرض للإيقاف ثلاثة مباريات بعد تعديه على الحكم المساعد بعد نهاية مباراة فيورنتينا ولاتسيو الأحد الماضي.

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وقال مونتيلا للإعلام بعد لقاء ساسولو: "تفاجأت أنه سافر معنا، هذه بادرة تصدر عن بطل ولاعب مميز".

وأضاف: "لم يكتف بهذا، ولكن ساعدني في ماذا أفعل في المباراة وأشار علي بالتبديلات، أستمع له أيضاً عندما يتواجد في أرضية الملعب".

ونجح فيورنتينا في قلب تأخره بهدف أمام مضيفه ساسولو لانتصار بهدفين لواحد في الشوط الثاني من المباراة.