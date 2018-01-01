مونتشي: الحديث حول زانيولو أصبح أكثر من اللازم

مونتشي يشيد بزانيولو وينتقد الأحاديث الكثيرة حوله

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدير الرياضي الإسباني لنادي روما مونتشي حول نجم الفريق الشاب زانيولو، حيث أبدى امتعاضه من الأحاديث المتكررة في الآونة الأخيرة حول اللاعب. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وكان زانيولو قد سجل أول أهدافه الرسمية مع نادي روما في بطولة الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي بطريقة رائعة، الأمر الذي زاد من الأحاديث عنه في الفترة الأخيرة.

وكان زانيولو فد ارتبط بالكثير من الأخبار التي تحدثت حول خروجه من روما على سبيل الغعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن المدرب دي فرانشيسكو جدد تمسكه باللاعب.

وكان مونتشي قد قال: "الأحاديث المتكررة حول زانيولو غير مبررة، اللاعب أصبح تحت الكثير من الضغوطات بسبب هذه الأخبار التي لا أعلم مصدرها"

وأضاف مونتشي: "زانيولو لاعب لروما في الفترة الحالية، ولا أحد يعلم أين سيكون مستقبلًا، ومسألة مشاركته وما يتعلق بدوره في الفريق هو من خصوصيات المدرب وحده"

يذكر أن زانيولو كان قد انضم إلى صفوف روما قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، وذلك في إطار صفقة تبادلية بين الناديين تضمنت انتقال رادجا ناينجولان إلى النيراتزوري.