النتائج المباشرة
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

مونتشي: أحب دي فرانشيسكو ولكنه ليس خيارًا لإشبيلية

التعليقات()
Getty Images
مونتشي يبدي إعجابه بمدرب روما السابق دي فرانشيسكو ولكن..
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قال مونتشي المدير الرياضي الحالي لإشبيلية إن مدرب روما السابق إيزيبيو دي فرانشيسكو ليس خيارًا مطروحًا لتولي قيادة الفريق الأندلسي.

ورحل مونتشي بعد أقل من عامين على بداية تجربته في العاصمة الإيطالية في ظل انتقادات عدة لبيعه عدد من نجوم الفريق.

وبخصوص مفاوضات إشبيلية مع مدرب جديد خلفًا لبابلو ماشين المدرب الحالي، لم يبدِ مونتشي اسمًا محددًا يميل إليه النادي وإدارته.

اختيارات المحررين

ناينجولان: أنا مدين لإنتر ودجيكو لاعب كبير

بيبي يقترب من تجربة جديدة في الدوري الألماني

وقال مونتشي: "على المستوى الشخصي أحب إيزيبيو دي فرانشيسكو كثيرًا وهو صديق مقرب لي، وعلى المستوى المهني كذلك أحترمه كثيرًا وأراه أحد أفضل مدربي إيطاليا" 

وأضاف: "ولكن كل ذلك لا يعني أنه مرشح لتدريب إشبيلية في الموسم المقبل، لكي أكون صريحًا هو ليس الخيار الأول المطروح بالنسبة لنا" 

وتابع: "من الممكن أن يكون دي فرانشيسكو مدربًا لإشبيلية في يوم من الأيام، ولكن ليس في هذه الفترة، هو ليس على رأس قائمة الأولويات"

وختم: "نحن في إشبيلية نريد تطور كبير وثورة مهمة، أقنعوني بالعودة، أنا 80% مدير و20% مشجع، وهذا الأسبوع أشعر بروح المشجع أكثر من أي وقت".

يذكر أن مونتشي كان قد تولى منصب المدير الرياضي لإشبيلية طيلة حوالي 25 عامًا قبل تجربته غير الموفقة في روما العامين الماضيين.

 

إغلاق