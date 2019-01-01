مونتشي: أحب دي فرانشيسكو ولكنه ليس خيارًا لإشبيلية

مونتشي يبدي إعجابه بمدرب روما السابق دي فرانشيسكو ولكن..

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قال مونتشي المدير الرياضي الحالي لإشبيلية إن مدرب روما السابق إيزيبيو دي فرانشيسكو ليس خيارًا مطروحًا لتولي قيادة الفريق الأندلسي.

ورحل مونتشي بعد أقل من عامين على بداية تجربته في العاصمة الإيطالية في ظل انتقادات عدة لبيعه عدد من نجوم الفريق.

وبخصوص مفاوضات إشبيلية مع مدرب جديد خلفًا لبابلو ماشين المدرب الحالي، لم يبدِ مونتشي اسمًا محددًا يميل إليه النادي وإدارته.

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وقال مونتشي: "على المستوى الشخصي أحب إيزيبيو دي فرانشيسكو كثيرًا وهو صديق مقرب لي، وعلى المستوى المهني كذلك أحترمه كثيرًا وأراه أحد أفضل مدربي إيطاليا"

وأضاف: "ولكن كل ذلك لا يعني أنه مرشح لتدريب إشبيلية في الموسم المقبل، لكي أكون صريحًا هو ليس الخيار الأول المطروح بالنسبة لنا"

وتابع: "من الممكن أن يكون دي فرانشيسكو مدربًا لإشبيلية في يوم من الأيام، ولكن ليس في هذه الفترة، هو ليس على رأس قائمة الأولويات"

وختم: "نحن في إشبيلية نريد تطور كبير وثورة مهمة، أقنعوني بالعودة، أنا 80% مدير و20% مشجع، وهذا الأسبوع أشعر بروح المشجع أكثر من أي وقت".

يذكر أن مونتشي كان قد تولى منصب المدير الرياضي لإشبيلية طيلة حوالي 25 عامًا قبل تجربته غير الموفقة في روما العامين الماضيين.