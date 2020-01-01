مونتاري: سعيد بتجربتي مع الاتحاد ولم أعتزل حتى الآن

مونتاري يتحدث عن مشكلات نادي الاتحاد الأخيرة.

أكد الغاني سولي مونتاري، لاعب وسط الاتحاد السعودي السابق ، على أنه سعيد للغاية بالتجربة التي خاضها مع الفريق السعودي، كاشفًا عن حقيقة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

مونتاري انضم لصفوف الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015، حيث وقع على عقد امتد لمدة عامين، قادمًا من صفوف ميلان الإيطالي ، حيث سبق له ولعب ضمن صفوف أودينيزي و إنتر ميلان الإيطاليان، وبورتسموث الإنجليزي، وغيرها من الأندية الأوروبية.

اللاعب الغاني قال خلال تصريحات عبر قناة العربية: "تجربتي مع الاتحاد كانت رائعة، لأن النادي يمتلك فريقًا رائعًا، وأيضًا الشعب السعودي وكل ذكرياتي هناك كانت جميلة، وخاصة مع الجماهير".

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لاعب ميلان السابق تابع: "وعن ما حدث من جانب إدارة الاتحاد مؤخرًا، هذا الأمر لم يتسبب في تغيير وجهة نظري، لأن المشاكل تحدث أحيانًا، وهذا الأمر جزء من مسيرة أي لاعب كرة قدم".

وكشف مونتاري عن حقيقة اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا، حيث قال: "لم أعتزل اللعب بشكل نهائي حتى الآن، ولعبت مباراة ودية مؤخرًا في دبي، بصحبة لاعبين سابقين، حتى طلب مني لويس فيجو أن أكون جزءًا من فريقه".

يذكر أن آخر تجربة احترافية لسولي مونتاري كانت رفقة فريق ألباسيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2019، ولم يلعب مع أي فريق منذ تلك التجربة.