النتائج المباشرة
الانتقالات

موناكو ينقض على صفقة بيبي إلى بورتو

آخر تحديث
التعليقات()
seskimphoto.com
صراع برتغالي فرنسي على النجم البرتغالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح المدافع البرتغالي بيبي، على اعتاب العودة لبلاده من جديد واللعب مع ناديه السابق بورتو ولكن موناكو الفرنسي دخل على الخط في الصفقة.

بيبي قام بفسخ عقده بالتراضي مع بيشكتاش التركي منتصف شهر ديسمبر الماضي، ليصبح لاعباً حراً يحق له الانتقال لأي نادي.

بوتراجينيو: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة في يناير

اختيارات المحررين

وبعد العديد من التكهنات حول انتقال المدافع المخضرم لأحد أندية الدوري الإسباني أو الإنجليزي، كشفت صحيفة "ليكيب" عن مصير اللاعب.

وأوضحت أن صاحب الـ35 عاماً في سيوقع رسمياً لبورتو خلال الساعات القليلة القادمة.

ليفربول وبرشلونة وفرق فشلت في تحقيق دوري اللاهزيمة

ويعتبر بورتو هو النادي الذي قدم بيبي بقوة للساحة العالمية، حيث تألق معه في الفترة من 2004 إلى 2007.

ولكن قال "دي مارزيو"، الصحفي بشبكة "سكاي"، إن موناكو تحرك في الساعات الأخيرة، وأصبح هو الأقرب لخدمات قلب الدفاع ذو الأصول البرازيلية.

وانتقل بيبي إلى ريال مدريد ليلعب له حتى 2017، ويربح العديد من الألقاب المحلية والأوروبية مع النادي الإسباني.

الموضوع التالي:
توخيل يؤكد عودة نيمار وسيلفا ويرفض الحديث عن مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
رسميًا - مروان دا كوستا ينضم إلى اتحاد جدة
الموضوع التالي:
خاص - ذياب: لقاء الإمارات والبحرين صعب والسومة سيكون الأفضل في البطولة
الموضوع التالي:
مانشستر يونايتد يتجاوز ريدينج بسهولة ويمر لدور الـ 32 بكأس الاتحاد
الموضوع التالي:
لاعب ريو فاييكانو يسجل أسرع هدف في الليجا بالموسم الجاري
إغلاق