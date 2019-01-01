موناكو يقصي جارديم من سباق خلافة جاتوزو

نادي الإمارة يعلن بقاء مدربه في موقعه للموسم المقبل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن موناكو الفرنسي عن بقاء مدربه ليوناردو جارديم مع الفريق للموسم المقبل، وذلك في ظل ارتباطه بالانتقال لتدريب ميلان.

يأتي ذلك بعد رحيل جينارو جاتوزو مدرب الفريق وليوناردو المدير الرياضي معاً اليوم، متقدمان باستقالتيهما استعداداً لثورة تجديد يقودها الرئيس التنفيذي إيفان جازيديس.

وكان جارديم أحد المرشحين الرئيسيين لهذا المنصب، إلا أن أوليج بيتروف مدير موناكو أعلن اليوم أن المدرب مستمر في عمله للموسم المقبل.

أيضاً أعلن بيتروف لحملة التذاكر الموسمية أن الجناح البرتغالي جيلسون مارتينيز سينتقل إلى موناكو.

وفشل ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا رغم فوزه على سبال في الجولة الأخيرة، إلا أن فوز إنتر على إيمبولي وأتالانتا على ساسولو قادهما إلى دوري الأبطال.

يذكر أن سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو وليوناردو سيمبليتشي مدرب سبال يعتبرا ضمن المرشحين، إلا أن التقارير تشيع موافقة الأخير على البقاء في سبال.