موناكو يفقد سليماني لمدة قصيرة بسبب الإصابة

الدولي الجزائري مُصاب..

أعلن نادي موناكو عن تعرض نجمه الجزائري إسلام سليماني إلى إصابة ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة قصيرة لن تتخطى الأسبوع.

وكان سليماني قد شارك في فوز فريقه على نانت يوم الجمعة الماضية في الجولة الحادية عشر من الليج آ بهدف نظيف من توقيع الفرنسي صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر.

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موناكو قال أن سليماني يُعاني من إجهاد في عضلاته سيقف حائلًا أمام مشاركته يوم الأربعاء المقبل أمام مارسيليا في كأس فرنسا.

كما لا يزال من غير المعلوم إذا ما سيكون قادرًا على التواجد في مباراة سانت إتيان يوم الأحد المقبل أم سيُفضل المدرب ليوناردو جارديم إراحته لأطول مدة ممكنة.

الدولي الجزائري البالغ من العمر 31 عامً، والمعار من ليستر سيتي الإنجليزي، يُعد من نجوم موناكو هذا الموسم، إذ سجل خمسة أهداف خلال 8 مباريات خاضها بقميص الفريق الفرنسي.

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يذكر أن موناكو لا يعيش أفضل فتراته حاليًا رغم ما يمتلكه من لاعبين مميزين، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة ويبتعد عن باريس سان جيرمان المتصدر بفارق 12 نقطة كاملة.