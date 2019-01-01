رسميًا – موناكو يضم نالدو من صفوف شالكه

موناكو يتمم صفقة اللاعب البرازيلي نالدو من صفوف شالكه ولمدة موسم ونصف تبدأ من يناير الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي موناكو عن نجاحه في الحصول على خدمات المدافع البرازيلي نالدو من صفوف فريق شالكه الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء هذا في بيان رسمي نشره نادي موناكو بعد أن نشر مقطع فيديو ظهر فيه اللاعب بقميص النادي ويتابع تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم.

وأكد النادي في بيانه أن عقد نالدو مع موناكو سيكون لمدة عام ونصف تبدأ من يناير الجاري وتنتهي في شهر يوليو من عام 2020.

وشارك اللاعب المنضم حديثًا لفريق الامارة في تدريبات النادي التي خاضها اليوم استعدادًا للعودة من عطلة الشتاء التي توقفت فيها لقاءات الدوري الفرنسي.

ويعاني موناكو من تراجع كبير في نتائج الفريق بالفترة الماضية لم يتغير بتغيير القيادة الفنية مؤخرًا ليرأسها تيري هنري لاعب الفريق السابق.

جدير بالذكر أن نالدو يعد ضمن عناصر الخبرة بالدوري الألماني حيث خاض 13 موسمًا رفقة كل من فولفسبورج وفيردير بريمن وشالكه.