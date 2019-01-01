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دوري أبطال أوروبا

مولر يغيب غن مباراتي ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبة مولر بعد الطرد المباشر أمام أياكس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" معاقبة توماس مولر بالغياب مباراتين بعد الطرد المباشر التي تحصل عليه أمام أياكس في دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

مولر حصل على بطاقة حمراء بعد التعدي على نيكولاس تاجليافيكو في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 بين الفريقين.

وقرر يويفا حرمان مولر من المشاركة في مباراتي دور الـ 16 ليغيب عن لقائي ليفربول بعد أن كان من المفترض غيابه مباراة واحدة فقط.

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وسبق وصرّح اللاعب الألماني أنّه لم يكن يقصد إيذاء مدافع أياكس ولا يستحق أن يغيب لأكثر من مباراة واحدة.

من جانبه، أصدر نادي بايرن ميونخ بيانًا رسميًا يعلن أنّه سوف يطعن على القرار ويطلب تخفيض العقوبة.

واعتذر مولر للاعب الأرجنتيني عن إصابته في المباراة مؤكدًا أنّه لم يكن يسعى لإيذائه.

في إطار متصل، تعرض نادي بايرن ميونخ لغرامة 8 آلاف يورو بسبب إشعال الألعاب النارية، كما تم إيقاف ماكسيمليان ووبر والذي طُرد في المباراة أيضًا لمدة مباراتين ليبتعد عن مواجهتي ريال مدريد.

وبسبب إلقاء جمهور أياكس زجاجات المياة في أرض الملعب، تعرض الفريق الهولندي لغرامة قدرها 20 ألف يورو.

ليفربول يستضيف البافاري يوم 19 فبراير المقبل في ذهاب ثمن النهائي قبل أن يواجهه في الإياب يوم 13 مارس.

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