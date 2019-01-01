مولر يغيب غن مباراتي ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبة مولر بعد الطرد المباشر أمام أياكس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" معاقبة توماس مولر بالغياب مباراتين بعد الطرد المباشر التي تحصل عليه أمام أياكس في دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

مولر حصل على بطاقة حمراء بعد التعدي على نيكولاس تاجليافيكو في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 بين الفريقين.

وقرر يويفا حرمان مولر من المشاركة في مباراتي دور الـ 16 ليغيب عن لقائي ليفربول بعد أن كان من المفترض غيابه مباراة واحدة فقط.

وسبق وصرّح اللاعب الألماني أنّه لم يكن يقصد إيذاء مدافع أياكس ولا يستحق أن يغيب لأكثر من مباراة واحدة.

من جانبه، أصدر نادي بايرن ميونخ بيانًا رسميًا يعلن أنّه سوف يطعن على القرار ويطلب تخفيض العقوبة.

.@esmuellert_ ist nach seinem Platzverweis im letzten Spiel der @ChampionsLeague-Gruppenphase für zwei Spiele gesperrt worden. Der #FCBayern wird bei der UEFA Berufung einlegen.https://t.co/pgxZE9ruEH — FC Bayern München (@FCBayern) January 11, 2019

واعتذر مولر للاعب الأرجنتيني عن إصابته في المباراة مؤكدًا أنّه لم يكن يسعى لإيذائه.

في إطار متصل، تعرض نادي بايرن ميونخ لغرامة 8 آلاف يورو بسبب إشعال الألعاب النارية، كما تم إيقاف ماكسيمليان ووبر والذي طُرد في المباراة أيضًا لمدة مباراتين ليبتعد عن مواجهتي ريال مدريد.

وبسبب إلقاء جمهور أياكس زجاجات المياة في أرض الملعب، تعرض الفريق الهولندي لغرامة قدرها 20 ألف يورو.

ليفربول يستضيف البافاري يوم 19 فبراير المقبل في ذهاب ثمن النهائي قبل أن يواجهه في الإياب يوم 13 مارس.