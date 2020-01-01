مولر يترك مستقبله في كل الاتجاهات مع بايرن ميونخ

ويكشف عن هدف بارن ميونخ الرئيسي هذا الموسم

عاد النجم الألماني توماس مولر للحديث عن مستقبله مع بايرن ميونخ، وذلك في مقابلة صحفية أجراها مع قناة "سبورت1"، قبل عودة العملاق البافاري لاستكمال النصف الثاني للموسم.

ويواصل البايرن استعداداته للنصف الثاني بمعسكر في الدوحة، قبل العودة إلى ألمانيا لمواجهة هيرتا برلين في الجولة الـ18 في حملة الدفاع عن لقب البوندسليجا للموسم الثامن على التوالي.

ورغم تحسن أوضاع بطل العالم 2014 مع المدرب الجديد هانز فليك، بصورة مغايرة عن وضعه مع المدرب السابق نيكو كوفاتش، إلا أنه تعمد ترك مستقبله مفتوحًا في كل الاتجاهات مع النادي.

وقال "تركيزي ينصب على استكمال الموسم بنجاح. أما ماذا سيحدث في الصيف؟ فسوف أتحدث مع النادي ومع نفسي، ومن ثم سنرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف ردًا على ما يتردد عن رغبته في الحصول على راتب أكبر مقابل تمديد عقده الذي سينتهي منتصف العام القادم "في مثل هذه الأمور عليك وضع الأمور في حجمها الطبيعي، ومهم أيضًا مقارنة مع تريده كل الأطراف".

وتابع عن تطلعاته لموسم البايرن "في الوقت الحالي الجميع يريد اللحاق بركب البوندسليجا، ونحن نثق في أنفسنا، وأعتقد أننا نملك من الجودة ما يكفي للتعامل مع مبارياتنا القادمة في الدوري، وهدفنا الآن تقليص فارق النقاط الأربعة مع المتصدر، والهدف الأكبر أن نفوز باللقب".