مولر وتياجو يفكران في الرحيل عن بايرن ميونخ

ثنائي بايرن ميونخ توماس مولر وتياجو ألكنتارا يفكران في الرحيل عن النادي الألماني في الصيف المقبل.

تحدثت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن إمكانية رحيل الثنائي توماس مولر وتياجو ألكنتارا عن صفوف فريق بايرن ميونخ في أقرب فرصة ممكنة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" والتي أكدت أن اللاعب الإسباني يرى أن دوره بدأ في الانحصار رفقة بايرن ميونخ.

وأصبح تياجو ألكنتارا خيارًا ثانيًا في تشكيلة بايرن ميونخ تحت قيادة المدير الفني المؤقت هانسي فليك الذي تولى القيادة خلفًا لنيكو كوفاتش.

ويفكر اللاعب السابق لبرشلونة في العودة للدوري الإسباني بحلول الصيف المقبل حيث سيتبقى بعقده موسم وحيد مع بايرن ميونخ مما سيسهل عملية رحيله.

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ويمر توماس مولر بنفس الأزمة في الوقت الحالي لكن بتفاصيل مختلفة حيث يملك الألماني عقد ينتهي بنفس الوقت بحلول صيف ٢٠٢١.

ويحصل مولر على الكثير من الدقائق رفقة المدير الفني الحالي للفريق لكن حقيقة أنه مدربًا مؤقتًا تجعل من مستقبل اللاعب المخضرم في صفوف بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كان قد أكد في تصريحات صحفية اليوم أن القرار النهائي بشأن المدير الفني للفريق سيتم اتخاذه قبل حلول العام ٢٠٢٠.