مولر عن مواجهة شالكه: ربما نُعيد روبن من الاعتزال

النجم الألماني يعيد إلى الأذهان ليلة الطائر الهولندي الاستثنائية

أدلى نجم بايرن ميونخ توماس مولر، بتصريحات تفوح منها رائحة الدعابة، بعدما أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا عن صدام مرتقب ضد شالكه.

ودعا بطل العالم 2014 لإعادة زميل الأمس آريين روبن من الاعتزال، ليقدم يد العون للعملاق البافاري، كما فعل قبل 10 سنوات، في واحدة من أروع مبارياته في مسيرته الحافلة في "آليانز آرينا".

وكان الطائر الهولندي الذي علق حذائه مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الماضي، قد لعب دور البطل، في مباراة نصف نهائي نفس البطولة عام 2010، وآنذاك سجل هدفًا لا ينسى في الأشواط الإضافية، ليقود الفريق إلى المباراة النهائية على حساب الملكي الأزرق.

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وعن عن هذه الليلة قال مولر لموقع النادي الرسمي "لا شك أبدًا أن شالكه أظهر هذا الموسم أنه قادر على المنافسة، بالإضافة إلى ذلك من الفرق التي تُجيد التعامل مع الكأس".

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وأضاف "لا زالت أتذكر هدف آريين روبن، سجله بمجهود فردي وكان هدف التأهل للمباراة النهائية في الوقت الإضافي، لكنه لم يعد معنا. لكن ربما نعيده من الاعتزال".

فيما قال جوشوا كيميتش "لقد خرج اثنين من الفرق المرشحة للفوز لايبزيج ودورتموند، وكنت أرغب أن نخوض المباراة على ملعبنا، لكننا سنلعب بعيدًا عن ملعبنا، وبطبيعة الحال، سنكون الطرف الأوفر حظًا أمام أي منافس".

وتعادل البايرن أمس السبت مع لايبزيج بدون أهداف، ليبقى في صدارة الدوري الألماني برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف.