مولر: صلاح استحق التواجد بتشكيل العام، ولهذا السبب لم يحصد الكرة الذهبية !

كشف توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، عن سبب عدم فوز محمد صلاح نجم ليفربول بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

صلاح احتل المركز السابع بالتصنيف وسط حالة من الذهول للمتابعين، بينما جاء المركز الأول من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن جانبه تحدث مولر في تصريحات لقناة "MBC مصر" للكشف عن رأيه في مركز صلاح بالجائزة وعن غيابه كذلك عن تشكيل العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال النجم الألماني:"من الصعب دائمًا اختيار هذا التشكيل بشكل عادل، حيث أن كل شخص لديه وجهة نظر مختلفة عن الآخر".

وأضاف:"دعونا نقول إن صلاح يتمتع بمستوى مذهل في هذه اللحظة، وأعتقد أنه يحظى بتقدير العالم بسبب مستواه، وبالطبع يبدو الأمر محبطًا لعدم اختياره بتشكيل العام".

وتابع:"ولكن ربما يكون حدث ذلك بسبب إقامة اليورو العام الماضي، وأوروبا قارة تحظى بمكانة عالية في كرة القدم، وكان من الطبيعي اختيار بعض اللاعبين الإيطاليين بالتشكيل بعد فوز إيطاليا بالبطولة".

واستكمل:"الأمر يأتي بمزيج من التميز الفردي والنجاح الجماعي مع الفريق أو المنتخب، وغالبًا يتم اختيار 20 لاعبًا، ويكون هناك 4 أو 5 لاعبين فقط هم من يستحقون، ولكن بالطبع صلاح يستحق التواجد بالتشكيل".

وأما عن الكرة الذهبية:"الأصل في الأمر هو أن الكرة الذهبية يتم اختيار الفائز بها من خلال التصويت، ويتم الاختيار بأصوات الصحفيين وهم اصحاب القرار، وإذا سارت الأمور بشكل صحيح سيفوز اللاعب الذي جمع أكبر عدد من الأصوات وبالتالي فاز ميسي".

وواصل حديثه:"قد يكون لنا وجهة نظر مختلفة في ميونخ، بأن روبرت ليفاندوفسكي هو الأحق بالكرة الذهبية، وأيضًا في مصر يقولون إن صلاح الأحق ويمكنني تفهم ذلك لأنه يلعب بطريقة رائعة، ودائمًا يتحمس الناس للاعبين من أبناء بلادهم، ولكن هناك أيضًا بعض الصحفيين في أمريكا الجنوبية أخذوا في الاعتبار فوز ميسي بكوبا أمريكا، لذلك الأمر صعبًا لأن كل شخص لديه رأيه الخاص، ولكن في الحقيقة الألقاب الفردية ليست أهم شيء في كرة القدم، بل الأهم هو ما يحدث في الملعب".

وأما عن الأهلي المصري:"نعم لعبنا ضدهم في كأس العالم للأندية وفزنا بهدفين وكنا مستحوذين واستحقينا الفوز، لكن بالطبع يمكنك أن تلاحظ القدرات الفنية للاعبين من وقت لآخر".

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واستكمل:"كانت هناك أيضًا بعض المراوغات الناجحة لهم في خط الوسط، وكان ينقصهم فقط التحول الهجومي والقدرة التهديفية، مازلت أتذكر هذه المباراة حيث قمت بعدها باستبدال القميص مع اللاعب رقم 7 وهو كهربا، كان الأمر ممتعًا، لكن للأسف أصبت بفيروس كورونا هناك ولم أتمكن من لعب النهائي".

يذكر أن صلاح سجل 24 هدفًا مع ليفربول بكل البطولات هذا الموسم وصنع 9، في 29 مباراة لعبها بقميص الفريق بكل البطولات.

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