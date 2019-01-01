مولر: ريبيري شخص عاطفي يكره الشعور بالظلم

مولر يدعم صديقه الفرنسي في الظروف الأخيرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني تعاطفه ودعمه لزميله فرانك ريبيري، إثر الهجوم الذي واجهه من الصحف والجماهير مؤخراً.

وقال مولر في معسكر فريقه التدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة:"في تلك اللحظات حين يشعر بمعاملة ظالمة، أو يتم الهجوم عليه بشكل مكثف، تنطلق الأحصنة بداخله ويفقد السيطرة على نفسه". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأضاف:"إنه شخص عاطفي للغاية. ولكني أعتقد أنه صار أفضل في مسيرته، حتى وإن كان لا يزال يواجه تلك المواقف التي يُهاجَم فيها كثيراً".

وكان ريبيري قد هاجم الصحفيين الفرنسيين وبعض الجماهير رداً على انتقادهم الحد لقطعة اللحم الذهبية التي تناولها، حيث وصل بالسب إلى أمهاتهم وجداتهم وشجرة عائلتهم بالكامل!

على الناحية الأخرى أعلن حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي للنادي أن ريبيري سيدفع غرامة كبيرة للغاية، نظراً لأنه استخدم كلمات لا يقبلها بايرن ميونيخ.