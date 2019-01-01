مولده يؤكد عودة سولشار بعد تدريب مانشستر يونايتد

هل يستمر سولشار لموسم آخر مع مانشستر يونايتد؟

يسعى نادي مولده النرويجي لاستعادة المدرب أوليه جونار سولشار والذي يعمل مع مانشستر يونايتد بعد انتهاء الموسم.

سولشار تولى تدريب الشياطين الحمر بصورة مؤقتة لنهاية الموسم الحالي.

وقال المدير الرياضي، أويستين نيرلاند، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الاتفاق بيننا وبين مانشستر يونايتد ينتهي يوم 12 مايو المقبل، هذه خطتنا الرئيسية والبديلة".

وتابع: "لا نمتلك أي خطط ثالثة، اتفاقنا مع مانشستر كان فقط للعمل خلال هذه الفترة من يناير حتى مايو ولا يمكن تعديل هذا الأمر".

ولن ينطلق موسم فريق مولده حتى مارس المقبل ويلعبون حاليًا المباريات التحضيرية للموسم.

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واختتم: "أنا واثق من أن سولشار سيعود لنا في شهر مايو ونتعامل مع الأمر بهذه الطريقة".

وحقق سولشار الانتصار في جميع المباريات التي لعبها ولديه تحدي خاص أمام توتنهام يوم الأحد المقبل.