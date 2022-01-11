موقف مختلف .. السومة لمنتقدي الإدارة: أنتم لا تعلمون ما يحدث في الأهلي

أظهر عمر السومة مهاجم الأهلي موقفًا مختلفًا تجاه إدارة ناديه الحالية عما كان مع السابقة بقيادة عبد الإله مؤمنة، إذ دعم الرئيس ماجد النفيعي مؤكدًا أنه يبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق وإعادته للطريق السليم.

السومة كان قد انتقد إدارة مؤمنة الموسم الماضي مع زميله محمد العويس، مشيرًا إلى أنها لم تُقدم "مهر الدوري" حتى يُنافس عليه الفريق، لكنه ورغم الموسم الكارثي للأهلي قدم دعمه الكامل لإدارة النفيعي ووجه نقدًا عنيفًا لمنتقديها.

اقرأ أيضًا | لابد من وقفة .. حل واحد لإيقاف سطوة الهلال والنصر على الدوري السعودي

الأهلي تفادى الخسارة الخامسة على التوالي وتعادل مع الفيصلي 2-2 في الدوري السعودي بفضل ثنائية المهاجم السوري، ولكن هذا لم يُحسن كثيرًا من موقفه في جدول الترتيب، إذ يتواجد في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة فقط.

السومة تحدث عقب المباراة موجهًا رسالة صارمة لمنتقدي الإدارة، بقوله "ندرك تمامًا أن جمهورنا لا يريد سوى الفوز والتواجد في مقدمة الترتيب، لكننا نبدأ من جديد، استطعنا التوقيع مع لاعبين وهناك ثالث ورابع، عانينا اليوم من نقص والمباراة كانت صعبة خاصة بعد الطرد لكننا استطعنا الخروج بنقطة".

أضاف "نأمل أن يتغير وضع الفريق بعد فترة الانتقالات، الرئيس وأعضاء الإدارة بالكامل يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة النادي، الوضع ليس سهلًا والناس الذين ينتقدون الفريق لا يعلمون ما الذي يحدث في الفريق، وكثير منهم كانوا موجودين في النادي ولم يفعلوا شيء، أسهل شيء هو الكلام، وقد بدأوا به بعد خروجهم من النادي".

أتم "ما يهمنا هو أن نُسعد جماهيرنا التي تدعمنا وتحضر المباريات من الملعب، نحن نعاني من الضغوطات بالتأكيد خاصة أن أكثر من نصف الفريق من اللاعبين الصغار، نحن نعمل على مساعدتهم ونأمل أن تساعدنا الصفقات الجديدة على تصحيح المسار".

يُشار إلى أن السومة أحد اللاعبين الذين يُوجه لهم نقدًا عنيفًا من جماهير الأهلي لمستواه وأرقامه المتواضعة هذا الموسم، إذ لم يُحرز سوى 3 أهداف ويصنع واحدًا خلال 11 مباراة له في الدوري السعودي قبل مواجهة الفيصلي.