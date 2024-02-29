موقف محرج لليونيل ميسي في أمريكا .. السخرية تطال بطل العالم!

نجم إنتر ميامي أصبح مصدرًا للسخرية!

يبدو أن أيام ليونيل ميسي في أمريكا لن تكون كافة سعيدة! إذ تعرض بطل العالم مع الأرجنتين خلال الأيام الأخيرة لموقف محرج بعدما أصبح عُرضة للسخرية من أحد الصحفيين.

ميسي نجح في انتزاع نقطة التعادل لفريقه، إنتر ميامي، من مواجهة لوس أنجلوس جالاكسي الإثنين الماضي في الدوري الأمريكي بهدف في الوقت القاتل، ورغم ذلك تعرض لسخرية لاذعة من أحد الصحفيين.

الصحفي تهكم على الاهتمام المبالغ به في الدوري الأمريكي بالنجم الأرجنتيني وتجاهل بقية النجوم الناشطين في البطولة، إذ أصبح يُطلق هناك على البطولة المحلية "دوري ميسي"، وذلك عبر منشور نشره عبر إنستجرام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي ألفارو موراليس مراسل "ESPN" كتب عبر إنستجرام "فقط مع بطاقة حمراء لفريق جالاكسي و7 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع استطاع ميسي التسجيل. دوري ميسي لكرة القدم! لقد تم تحذيركم".