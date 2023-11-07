موقف غريب .. الدحيل يرفض طلبًا "إنسانيًا" للنصر قبل مواجهة آسيا

الفريق السعودي يُواجه نظيره القطري مساء اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض النصر مساء اليوم في الدوحة مباراة مهمة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حين يحل ضيفًا على الدحيل القطري في ملعب عبد الله بن خليفة.

الفريق السعودي يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، 9 نقاط، ويُطارده برسبوليس الإيراني بـ6 نقاط فيما لا يمتلك الدحيل سوى نقطة واحدة، ولذا تُمثل المباراة الفرصة الأخيرة له للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن طلب إنساني تقدم به نادي النصر لنظيره القطري خلال الاجتماع الفني الخاص باللقاء، والذي أقيم يوم أمس، لكن تم رفضه من مسؤولي الدحيل.

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ذلك الطلب هو تطبيق الوقت المستقطع في الشوطين الأول والثاني لالتقاط الأنفاس وشرب المياه، وهو أمر اعتادت الأندية تطبيقه في الأجواء الحارة والرطبة، لكن الدحيل رفضه في موقف غريب.

يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو لم يُرافق بعثة النصر إلى الدوحة، حيث فضل المدرب لويس كاسترو إبعاده عن اللقاء لمنحه قسطًا من الراحة.