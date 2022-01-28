موقف صعب للمنتخب السعودي ... العويس خارج الأهلي والهلال لنهاية الموسم

نجح الهلال في الحصول على توقيع محمد العويس حارس مرمى الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن النادي ذلك رسميًا قبل نحو أسبوعين.

الهلال فعل المثل مع ثنائي الاتحاد، سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، لكنه بعدها فاوض العميد على شراء المدة المتبقية من عقديهما ونجح في ذلك بالفعل، ومن المقرر أن يبدأ الثنائي مغامرته مع بطل آسيا عقب التوقف الدولي مباشرة.

ما هو موقف العويس من اللعب للأهلي والهلال حتى نهاية الموسم؟

الهلال أعلن تعاقده مع العويس حتى صيف 2025، ويبدأ العقد بعد نهاية ارتباطه بالأهلي في يونيو القادم، لكن المعتاد في مثل تلك الصفقات أن يشتري النادي الجديد المدة المتبقية من العقد ويضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي، وهذا ما فعله الزعيم مع عبد الحميد والمالكي.

المفاجأة أن الهلال وحتى تلك اللحظة، حسب صحيفة الرياضية السعودية، لم يتحدث أبدًا مع الأهلي حول شراء المدة المتبقية من عقد العويس، مما يُوحي أنه يُفضل استمراره مع ناديه والحصول عليه مجانًا بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أنه لا يُعاني من نقص أو مشكلة في هذا المركز بتواجد المخضرم عبد الله المعيوف.

هذا نصف المأزق، النصف الآخر حسبما أوضحت الرياضية يتعلق بقرار المدير الفني للأهلي "بسينيك هاسي" باستبعاد العويس من حساباته ومنح الفرصة للحارس الثاني "محمد الربيعي" لحراسة مرمى الفريق حتى نهاية الموسم.

هذا يعني أن العويس سيُكمل الموسم الجاري دون لعب أي مباريات ودية أو رسمية، مما سيؤثر على مستواه بالتأكيد وبالتالي على المنتخب السعودي، إذ هو حارس مرماه الأول والخيار الأساسي للمدرب هيرفي رينارد.

سوق الانتقالات الشتوي سيُغلق بعد يومين تقريبًا، وحتى الآن العويس خارج الهلال والأهلي، إلا إن قرر مسؤولو الزعيم التحرك في اللحظات الأخيرة لضم اللاعب.

ما هي مسيرة العويس مع المنتخب السعودي؟

صاحب الـ30 عامًا بدأ مسيرته الدولية بمواجهة اليابان في تصفيات كأس العالم 2018 يوم 15 نوفمبر 2016، وقد خاض منذ ذلك الوقت 29 مباراة مع الأخضر 28 منها أساسيًا.

العويس كان آنذاك يلعب مع الشباب، وقد انتقل للأهلي في صفقة أثارت الكثير من الجدل عام 2017، وقد خاض مع الراقي 117 مباراة في جميع البطولات استقبل خلالها 167 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه في 27 مباراة، قبل أن يُقرر خوض مغامرة جديدة مع الهلال.

اللاعب خاض مباراة واحدة في كأس العالم 2018 وكانت أمام أوروجواي، وقد أصبح الخيار الأول للأخضر عقب اعتزال عبد الله المعيوف دوليًا عقب المونديال الأخير.

العويس يُعد من عوامل نجاح المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، إذ خاض 12 مباراة نجح في الحفاظ على نظافة مرماه في 8 منها ولم يستقبل سوى 6 أهداف، وقد قام بتصديات مذهلة وحاسمة في بعض المواجهات آخرها أمام عُمان أمس والتي حسمها السعوديون لصالحهم بهدف نظيف.

الأخضر يتصدر مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن اليابان و5 عن أستراليا.

اقرأ أيضًا |

جوميس: فضلت الهلال على الجميع وهذه رسالتي للجمهور

مفاجأة .. الهلال تقدم بعرض لخطف إيجالو!

الشهري، الغنام، كمارا وغيركم .. اهربوا من "جحيم" الدوري السعودي