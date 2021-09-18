موقف راموس الغامض .. حتى بوتشيتينو لا يعرف موعد تعافيه من الإصابة!

تصريحات مثيرة للجدل بعض الشيء..

اعترف مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو بضبابية موقف سيرخيو راموس مع النادي الفرنسي، إذ أكد أنه لا يعرف موعد عودته من الإصابة حتى الآن.

وانضم راموس إلى بي آس جي هذا الصيف بعدما انتهى عقده مع ريال مدريد، ولكنه فشل حتى الآن في الانخراط بالتدريبات الجماعية بسبب الإصابة العضلية.

ويستعد باريس سان جيرمان لقمة من قمم الدوري الفرنسي عندما يستقبل ليون يوم الأحد، وقد أجاب بوتشيتينو على الأسئلة المتناثرة حول راموس وكذلك ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

ماذا قال بوتشيتينو عن عودة سيرخيو راموس؟

المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي لقمة ليون قال حول راموس "ليست لدي أي تفاصيل بشأن موعد تواجده معنا مجددًا، نأمل أن يكون متاحًا في وقت قريب".

كما أضاف البوتش "فرديًا، إنه في حالة جيدة ويواصل التعافي والاستعداد، إنه هادئ للغاية".

واختتم في هذا الصدد بقوله "نأمل أن يتمكن من اللعب بسرعة ومن المهم أن يعود ويصل إلى مستوى جيد مثل زملائه في الفريق".

ماذا قال بوتشيتينو عن ليونيل ميسي وكيليان مبابي؟

أما عن ميسي، قال بوتشيتينو "إنه سعيد لأنه قادر على الظهور الأول الآن في ملعب حديقة الأمراء غدًا، إنه هادئ ومتماسك".

وعن كيليان مبابي "لقد تدرب مع المجموعة ببعض الاحتياطات، نحن سعداء بتطور تعافيه من الإصابة".

وأتم "سنرى وضعه في الغد ونقرر إذا ما كان ليتواجد مع المجموعة أم لا".

كيف يسير موسم باريس سان جيرمان حتى الآن؟

على الصعيد المحلي، نجح باريس سان جيرمان في الفوز بأول خمس مباريات في الدوري الفرنسي واعتلاء صدارة ترتيب المسابقة بدون منافسة تذكر.

أما أوروبيًا، تعرضت كتيبة بوتشيتينو لانتقادات كثيرة بعد الفشل في الفوز على كلوب بروج بأولى مواجهات دور المجموعات والاكتفاء بتعادل إيجابي مخيب للآمال.

الجدير بالذكر أن التعادل مع النادي البلجيكي أتى في ظل وجود الثلاثي نيمار ومبابي وميسي في أرض الملعب منذ البداية وحتى النهاية.

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