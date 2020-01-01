موقف برشلونة الاقتصادي: كوتينيو وجريزمان وآخرون ينبغي بيعهم لشراء لاوتارو مارتينيز

لا تمتلك إدارة برشلونة السيولة المادية لشراء لاوتارو مارتينيز من إنتر، ويرفض النادي الإيطالي الصفقات التبادلية، فمن ينبغي رحيلهم لتوفير الأموال؟

من السهل فهم لماذا إيفان زامورانو، أسطورة إنتر، متفائل للغاية بشأن تمسك إدارة ناديه بشأن استمرار لاوتارو مارتينيز على الرغم من ما يلقاه اللاعب من اهتمام كبير من قبل برشلونة.

الأسطورة التشيلية يقول في تصريحاته "أنا مقتنع أنه سيبقى، برشلونة يجب أن يضع 100 مليون يورو على الطاولة، هذا هو الحد الأدنى الذي سيقبله إنتر لترك لاوتارو حتى لو كان كونتي يحب أرتورو فيدال".

"لكن برشلونة يُعاني من مشاكل مالية لن تسمح لهم بالحصول على لاوتارو، لذلك أعتقد أنه سيبقى، ليس لديّ شكوك في ذلك."

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ومع ذلك، ففي حين أن برشلونة قد يتنازل عن فكرة إعادة نيمار إلى كامب نو ثانيةً بسبب الضائقة المالية الحالية، إلا أنهم لن يتخلو تمامًا عن رغبتهم في التوقيع مع لاوتارو.

في الواقع، بدأ برشلونة في طرح أفكار مبدعة من أجل التعاقد مع لاوتارو، الذي يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 111 مليون يورو ينتهي في 15 يوليو المقبل.

وبحسب مصادر جول، يرغب البلوجرانا في القيام بصفقة تبادلية ثلاثية، ينتقل من خلالها نيلسون سيميدو إلى مانشستر سيتي، ويعود جواو كانسيلو إلى إنتر مقابل تخفيض القيمة المتوقعة لانتقال لاوتارو.

في كل الأحوال، يحاول برشلونة جمع أكبر قدر ممكن من رأس المال لفترة الانتقالات الصيفية، وهذا هو السبب في أن المسؤولين يستمعون إلى كافة العروض التي تصل للاعبي الفريق باستثناء ميسي ودي يونج وتير شتيجن.

هذا يعني أن النادي منفتح لبيع عثمان ديمبيلي والوافد الجديد أنطوان جريزمان، ما يعكس حالة وأفكار إدارة برشلونة الحالية برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

لقد ادّعى بارتوميو سابقًا أن ديمبيلي لاعب أفضل من نيمار، بينما بذل الغالي والنفيس لإقناع جريزمان بالانضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي حتى بعدما أهان المهاجم الفرنسي النادي الكتالوني برفضهم قبلها بعام.

تواجدت مخاوف تكتيكية كبيرة حول جريزمان في برشلونة، الذي يؤدي دائمًا بصورة أفضل عندما يلعب مع مهاجم آخر صريح، في الوقت الذي يعتمد فيه البرسا على طريقة 4/3/3، تلك الطريقة التي حاول كيكي سيتين تغييرها ولكنه لم يستطع.

وبالتالي، سيستمع برشلونة للعروض المقدمة لجريزمان إذا كانت في حدود 120 مليون يورو، نفس المبلغ الذي دُفِع منذ عام لشرائه من أتلتيكو مدريد.

أما ديمبيلي، فلا يوجد إنكار بأنه صاحب موهبة مذهلة، لكن صاحب الـ23 عامًا تقف الإصابات الكثيرة جدًا حائلًا أمام مسيرته، ما يعني أن الإدارة باتت لا تمانع تخفيض سعره نظير التخلص منه بعد شرائه من دورتموند بـ105 مليون يورو.

رغم كل هذه التضحيات الاقتصادية، لم يتلق برشلونة أي عروض لديمبيلي حتى الآن، وهو أمر قد لا يكون مفاجئًا نظرًا لسمعة الفرنسي بأنه لاعب غير منضبط تحوم حوله الكثير من الشكوك في سلوكه وكذلك بسبب إصاباته المبالغ في عددها.

صامويل أومتيتي هو الآخر موجود في قارب مماثل لمواطنه ديمبيلي في ضوء الإصابات المتكررة على مدار آخر عامين، بشكل أساسي، تتردد الأندية في التعاقد معهما لنفس السبب.

يظل الحصول على عرض لبيع فيليب كوتينيو بمبلغ كبير هو الهدف الأساسي لإدارة برشلونة في الأسابيع المقبلة، الدولي البرازيلي يُعاني في بايرن ميونخ، ذلك النادي الذي أعلن مسؤولوه أنهم لن يقوموا بشرائه بقيمة بند الشراء المتاح في عقد إعارته.

لذلك، لا يتوقف مسؤولو برشلونة عن الدعاء والصلاة لإيجاد أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يكون راغبًا في شراء كوتينيو، ولكن حتى النخبة الإنجليزية تشعر بضائقة مالية بسبب فيروس كورونا.

ونتيجة لذلك لم يتلق النادي الكتالوني أي عروض بخصوص كوتينيو حتى الآن، وهو الذي دُفِع فيه لشرائه من ليفربول 160 مليون يورو، وتريد الإدارة مبلغًا مقاربًا لبيعه وتفادي خسارة اقتصادية فادحة بعد الخسارة الرياضية التي حدثت بالفعل.

يمثل كوتينيو مشكلة خاصة بالنسبة للنادي الذي يحتاج جمع 40 مليون يورو من مبيعات اللاعبين قبل 30 يونيو في سبيل تلبية متطلبات ميزانية الموسم المنقضي 2019-2020.

حتى الآن، كسبت إدارة برشلونة 6 مليون يورو فقط من بيع مارك كوكوريلا إلى خيتافي بصورة دائمة بعد إعارته على طريقة كوتينيو في مطلع هذا الموسم إلى كوليسيوم ألفونسو بيريز.

من بين بقية اللاعبين المتبقيين في قائمة البرسا للموسم المقبل، فقط إيمرسون دي سوزا وبيدري قد يتم بيعهما، الأول قد ينتقل إلى ريال بيتيس مع بند إعادة الشراء بـ6 مليون، والآخر سيُعار على الأرجح.

لدى جان كلير توديبو الكثير من المعجبين في برشلونة لكن رحيله بات مؤكدًا، يمتلك بند أحقية الشراء بـ25 مليون يورو من ناديه الحالي المُعار له شالكه.

لم يتمكن جونيور فيربو المُنضم من ريال بيتيس في صيف 2019 من إثبات نفسه تمامًا، وخلال مفاوضات تبادل ميراليم بيانيتش بأرتور، فكّر يوفنتوس في طلب توديبو.

إنتر مهتم بآخر معار من برشلونة، وهو رافينيا ألكنتارا، الذي ينشط في سيلتا فيجو حاليًا، لكن كما هو الحال مع فيدال وإيفان راكيتيتش، لن يتم وضعه في صفقة تبادلية مع لاوتارو أبدًا.

يود برشلونة بشدة رحيل راكيتيتش وفيدال نظرًا للراتب المرتفع لكليهما، فالأول يتحصل على 6 مليون يورو، والثاني 9 مليون يورو.

المخطط لمارتن برايثوايت كان جلبه لحل أزمة الإصابات في فبراير الماضي، وستكون صدمة كبيرة إذا لم تعثر الإدارة على مشترٍ له في الصيف بنفس القيمة التي اشتروها به من ليجانيس، وهي 18 مليون يورو.

هذه هي المشكلة الرئيسية في برشلونة.. القائمة ممتلئة باللاعبين كبار السن أو المعرضين للإصابات والنوعان يتحصلان على رواتب باهظة الثمن مع اهتمام قليل جدًا من بقية الأندية الأوروبية بهم.

في النهاية، منطقي أن يؤمن زامورانو بقدرة إنتر على الحفاظ على لاوتارو، فبرشلونة لا يمتلك الأموال، ولا طريق لها سوى التخلص من الأسماء المذكورة ما يبدو صعبًا للغاية ويقرب الأرجنتيني من تحقيق نبوءة أسطورة سان سيرو.