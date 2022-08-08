"موقف النصر أمام أبو جبل ليس ضعيفًا بل أسوأ، وهذا هو الدليل"

النصر أمامه قضية جديدة خاصة باللاعب المصري

وصف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي موقف النصر في قضيته ضد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق بأنه أسوأ من الضعيف، وأشار إلى أن النادي اعترف بصحة العقد الموقع مع اللاعب خلال بيانه الأخير.

لماذا يرى الصرامي أن موقف النصر أمام أبو جبل أسوأ من الضعيف؟

المتحدث السابق باسم الفريق العاصمي أشار في تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن كل الشروط المطلوبة لإثبات صحة التعاقد مع أبو جبل موجودة، سواء استلام اللاعب لمقدم العقدم أو وجود مراسلات كتابية معه ومع ناديه، وهو ما يجعل موقف النصر في القضية ضعيفًا جدًا بل وأسوأ.

وأضاف "أرى أن موقف النصر في قضية أبو جبل ليس ضعيفًا، بل النادي لا يوجد له موقف من الأساس، النصر خاسر تمامًا وموقف اللاعب قوي جدًا".

فسر قائلًا "النصر من خلال بيانه الأخير الذي رد به على شكوى أبو جبل اعترف بمنح 450 ألف دولار مقدم العقد، ورئيس الزمالك مرتضى منصور أكد أن اللاعب تخلى عن أموال ليشتري المدة المتبقية في عقده لينضم للفريق، وهناك رسائل بريد إلكتروني متبادلة، والآن يقول مسؤولو النادي أن العقد الموقع غير ملزم لهم".

الصرامي أكد أن الزمالك خارج هذه القضية بين النصر وأبو جبل، وأضاف محذرًا النادي "النصر عليه 4 قضايا في فيفا خاصة بجوليانو وروي فيتوريا وحمدالله وأبو جبل، وأنا أخاف من أن يُصنف فيفا إلغاء عقدي حمدالله وأبو جبل تحت بند الإلغاء التعسفي، وذلك لو حدث سيجعل النصر في خطر شديد، ولذا أتمنى من المسؤولين في النادي أن يتوخوا الحذر الشديد في تلك القضيتين بالذات، فيفا لا يتهاون أبدًا في قضايا فسخ العقود التعسفي".

وأتم الناقد الرياضي بالإشارة إلى أن الدليل على ضعف موقف النصر في القضية هو تواصل الإدارة مع اللاعب لإجراء تسوية ما وفسخ العقد الموقع بالتراضي، مشيرًا إلى أن هذلا لم يكن ليحدث لو كان النادي يثق في صحة موقفه قانونيًا.

ما هي تفاصيل قضية النصر وجاباسكي؟

بالأمس، تفجر الخلاف بين النادي السعودي والحارس المصري على السطح، بعد أشهر من الصمت من كلا الجانبين..

جاباسكي كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في يناير 2022، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك، ونظرًا لأن الدوري المصري ينتهي بنهاية أغسطس الجاري، اضطر لتوقيع مخالصة مالية مع الأبيض، كي يلحق بمعسكر إعداد النصر في إسبانيا.

لكن تفاجأ الحارس بعدها بإخطاره من قبل النصر بأنه عقده باطل، ورفض المسؤولون استخراج تأشيرة دخول المملكة له، ليعلن في بيان رسمي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بمنحه قيمة عقده بالكامل، بعدما رفض النادي السعودي تسوية المقابل المادي.

ورد النصر على بيان جاباسكي ببيان آخر، أكد خلاله أنه اضطر لعدم الاعتراف بالعقد، نظرًا لخداع للاعب له حول موعد نهاية عقده مع الزمالك، مشددًا على اللجوء للفيفا، للمطالبة باسترداد الـ450 ألف دولار، التي حصل عليها أبو جبل. (طالع التفاصيل)