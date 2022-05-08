موقفه من كلاسيكو الهلال .. الاتحاد يحدد مصير حجازي

يستعد فريق نادي الاتحاد، لمواجهة نظيره الهلال، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بمواجهة الكلاسيكو، والمقرر لها 15 مايو الجاري.

الاتحاد سيخوض مباراة الهلال وعينه على تحقيق الانتصار، من أجل الاقتراب أو حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، يتطلع لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على الفريق خلال مباراة الفتح الأخيرة.

الاتحاد تعادل مع نظيره الفتح بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، باللقاء الذي شهد أخطاء دفاعية فادحة بصفوف العميد.

وأضافت الصحيفة أن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، ستشهد عودة المدافع المصري أحمد حجازي، حيث قرر كونترا عدم الدفع به أمام الفتح، وتواجده في جدة لاستكمال برنامجه اللياقي من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

حجازي غاب فترة طويلة جدًا عن صفوف نادي الاتحاد، حيث لم يشارك في آخر 13 مباراة له، بعد تعرضه لإصابة بأوتار العضلة الضامة، مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت يناير الماضي بالكاميرون.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة ويتبقى له 4 مباريات، بينما يحتل الهلال الوصافة برصيد 51 نقطة، ويتبقى للأخير 5 مباريات.