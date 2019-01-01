قبل موقعة أنفيلد.. لاعب ألماني وحيد هو من استطاع هز شباك ليفربول!

قبل مباراة بايرن ميونيخ وليفربول.. من هو اللاعب الألماني الوحيد الذي استطاع التسجيل في شباك ليفربول؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

يحل فريق بايرن ميونيخ مساء الثلاثاء ضيفًا على فريق ليفربول بملعب أنفيلد، وذلك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

اللافت للنظر قبل المواجهة الألمانية الإنجليزية المرتقبة، هو أن شباك ليفربول لم تهتز أبدًا من قبل أي لاعب ألماني في دوري أبطال أوروبا، سوى النجم مايكل بالاك.

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ونجح بالاك في إحراز هدفين في شباك الريدز في دوري أبطال أوروبا في إبريل من عام 2002، ولكنه كان وقتها يرتدي قميص فريق بايرليفركوزن.

ونجح بالاك في هذا العام في قيادة بايرليفركوزن لنهائي البطولة، الذي خسره أمام ريال مدريد بهدف زيدان الشهير.

نفس العام أيضًا شهد خسارة بالاك مع منتخب ألمانيا لنهائي كأس العالم في اليابان أمام المنتخب البرازيلي بثنائية مقابل لا شيء، في لقاء غاب عنه بالاك للإيقاف.

سوء الحظ لازم بالاك أيضًا مع تشيلسي، الذي خسر معه نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، في عام شهد أيضًا خسارته لنهائي يورو 2008 أمام إسبانيا.