موعد ومكان حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن

تستعد جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية، المقدمة مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، للحفل الأول لها.

وستكون جميع الجوائز، مقدمة برعاية مجموعة روشن، بالشراكة مع منصة إنديفيزا.

ولا تقتصر جوائز كرة القدم النسائية في السعودية، على الحفل الرسمي فقط، إذ ستُدعَم بسلسلة من المواد الإعلامية عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو باللغة العربية، والتي تشمل "جول" و"كووورة" و"إنديفيزا، وتصل هذه المنصات مجتمعة إلى أكثر من 170 مليون مشجع ناطق بالعربية شهرياً، من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع في المملكة العربية السعودية.

متى موعد حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن؟

موعد حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن هو الأربعاء 13 مايو 2026.

وتبدأ مراسم الحفل في السابعة مساءً بتوقيت السعودية على أن تنتهي في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

أين يٌقام حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن؟

سوف يتم تنظيم الحفل في مقر مجموعة روشن "The Venue by ROSHN Group".

ويمكن التسجيل في الرابط الآتي لحضور الحفل. (من هنا)









ما فئات جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن؟

أفضل لاعبة في العام

أفضل لاعبة شابة في العام

أفضل لاعبة دولية في العام

أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام

هدف العام

فريق العام (أفضل لاعبة في كل مركز)

اختيار قائمة أولية مكونة من 7 لاعبات لكل جائزة، باستثناء جائزة هدف العام.

ويمكن التصويت ومعرفة القوائم النهائية للمرشحات عبر الرابط الآتي (من هنا)