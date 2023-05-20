موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة وسجل المتوجين

أحمد مجدي
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دوري أبطال أفريقياالأهليالوداد الرياضي

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة وسجل المتوجين وكل ما تريد معرفته..

اقتربت اللحظة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا، حيث أصبح الكل قاب قوسين لمعرفة من سيكون طرفا المباراة النهائية التي سترنو إليها الأعناق بعد فترة وجيزة.

الأهلي المصري حسم الوصول إلى المباراة النهائية، بينما فشل الترجي الرياضي التونسي في صناعة المعجزة والعبور من الأهلي بريمونتادا لن ينساها التاريخ حين فشل في رد الثلاثية التي حققها الأهلي أمامه على ملعب رادس "حمادي العقربي"، فتلقى هزيمة أخرى بهدف نظيف من الأهلي في ملعب القاهرة الدولي.

ونجح الوداد في التفوق على صن دوانز بعد التعادل بهدفين لمثلهما في لقاء الإياب والتعادل السلبي في الذهاب، ليتكرر نهائي الموسم الماضي بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

في السطور التالية نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23 الموعد والقنوات الناقلة وأبرز التفاصيل المتعلقة بالمباراتين المرتقبتين اللتين سنعرف بعدهما من يكون بطل دوري أبطال إفريقيا والمتأهل لكأس العالم للأندية في النسخة المقبلة.

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23 بنظام الذهاب والعودة على مباراتين لأول مرة منذ نسخة 2019-2020، أي لأول مرة منذ 3 نسخ متتالية.

وستقام الجولة الأولى "مباراة الذهاب" في ملعب النادي الأهلي يوم 4 يونيو 2023.

بينما تقام الجولة الثانية "مباراة الإياب" على ملعب الوداد المغربي يوم 11 يونيو 2023.

وحتى الآن لم يتم تحديد متى تنطلق صافرة بداية المباراتين، لحين التعرف على طرفي المباراة النهائية، ثم تحديد الاتحاد الإفريقي موعدي المباراتين.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

تنقل بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، يمكنكم مشاهدة نهائي هذه النسخة "المباراتين" على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر موقع "جول" الذي يقدم هذه الخدمة قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالنتيجةالملعب
الأهلي - الودادالأحد 4 يونيو 2023،beIN Sports HD 4ستاد القاهرة الدولي
الوداد - الأهليالأحد 11 يونيو 2023،beIN Sports HD 4المركب الرياضي محمد الخامس

ما هي الفرق الفائزة بلقب دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

من بين الفرق الفائزة بدوري أبطال إفريقيا تبرز الفرق الأربعة التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، وهم الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.

يملك الأهلي المصري الرصيد الأكبر من التتويج ببطولات دوري أبطال إفريقيا وهو 10 ألقاب، ويملك الترجي التونسي 4 ألقاب، بينما يملك الوداد المغربي 3 بطولات، ويملك صن داونز بطولة وحيدة.

الفريقعدد الألقاب
الأهلي المصري10
الزمالك المصري5
مازيمبي الكونغولي5
الترجي الرياضي التونسي 4
هافيا كوناكري الغيني3
الوداد البيضاوي المغربي3
الرجاء البيضاوي المغربي3
كانون ياوندي الكاميروني3
أشانتي كوتوكو الغاني2
شبيبة القبائل الجزائري2
إنييمبا النيجيري2
وفاق سطيف الجزائري2
فيتا كلوب الكونغولي1
هارتس أوف أوك الغاني1
الإسماعيلي المصري1
النجم الساحلي التونسي1
أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي1
صن داونز الجنوب إفريقي1
أسيك ميموزا الإيفواري1
أوريكس دوالا الكاميروني1
ستاد أبيدجان الإيفواري1
كارا برازافيل الكونغولي1
مولودية الجزائر الجزائري1
يونيون دوالا الكاميروني1
الجيش الملكي المغربي1
الإفريقي التونسي1

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