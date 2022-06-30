موعد نهائي كأس مصر 2020-21 والقنوات الناقلة والجوائز المالية

كل ما تريد معرفته عن نهائي بطولة كأس مصر 2020-21، موعد المباراة، والقنوات الناقلة.

بعد أكثر من عام على تأجيل مبارياتها، تقترب بطولة كأس مصر لموسم 2020-21 من نقطة النهاية، مع التعرف بالفعل على أحد طرفي المباراة النهائية.

وتم تأجيل مباريات الدورين ربع ونصف النهائي من البطولة في سبتمبر 2021، بسبب رغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر في الاستعداد بالشكل الأمثل لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم إلغاء البطولة حتى لا تتأثر عقود الرعاية الخاصة بها، أو يتم إلغاؤها.

جدول مباريات كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

لكن، ما هو موعد نهائي كأس ملك مصر 2020-21 بالتحديد؟ يقدم لك "جول GOAL" كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو موعد نهائي كأس مصر؟

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لموسم 2020-21 يوم الخميس 21 يوليو 2022.

ولم يتحدد رسميًا موعد انطلاق صافرة بداية المباراة، لكن من المرجح أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

أين يقام نهائي كأس مصر؟

لم يتم حتى الآن تحديد ملعب نهائي كأس بطولة كأس مصر لموسم 2020-21، لكن تشير عدة تقارير إلى أن ملعب برج العرب سيستضيف المباراة.

وحتى الآن ليس معروفًا عدد الحضور الجماهيري في نهائي كأس مصر 2020-21، انتظارًا للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالحضور الجماهيري في المباراة.

الحدث الموعد الملعب النتيجة نهائي كأس مصر 2020-21 الخميس 21 يونيو 2022 لم يتحدد بعد

من طرفي نهائي كأس مصر 2021؟

نجح نادي الزمالك بالفعل في حجز المقعد الأول في نهائي كأس مصر لموسم 2020-21، بعد مشوار مميز، نجح خلاله في تخطي عقبة مصر للمقاصة وأسوان في ربع ونصف النهائي على الترتيب.

فيما سيكون الطرف الثاني لمباراة نهائي كأس مصر 2020-21، أحد ناديي الأهلي أو بتروجيت، حيث من المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بينهما يوم السبت 2 يوليو 2022.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر 2021؟

تذاع مباريات البطولات المصرية المختلفة عبر شبكة قنوات "ONTime Sports" ومن المؤكد إذاعة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2021 عبر شاشتها.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يوفر لك موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس مصر 2021؟

لم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس مصر لموسم 2020-21.

لكن آخر نسخة مكتملة من بطولة كأس مصر، في موسم 2019-20، والتي فاز بها الأهلي على حساب طلائع الجيش، شهدت حصول البطل على 1.5 مليون جنيه مصري، فيما حصل الوصيف على مليون جنيه.