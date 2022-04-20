موعد نهائي كأس إسبانيا 2021-22، القنوات الناقلة والجوائز المالية

تترقب جماهير كرة القدم إقامة المباراة النهائية للنسخة 120 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن تعرفنا بالفعل على طرفي النهائي المرتقب.

وبعد إقصاء ريال مدريد وبرشلونة مبكرًا من البطولة، نجح فريقا فالنسيا وريال بيتيس في حجز مقعديهما في نسخة 2021-22 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

لكن، ما هو موعد نهائي كأس ملك إسبانيا 2021-22 بالتحديد؟ يقدم لك "جول GOAL" كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو موعد نهائي كأس إسبانيا؟

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-22 يوم السبت 23 أبريل 2022.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

أين يقام نهائي كأس إسبانيا؟

يستضيف ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-22، حيث تعد هذه النسخة الثانية على التوالي التي يقام فيها النهائي على هذا الملعب.

ويتسع ملعب "لا كارتوخا" إلى 57 ألف متفرج، ومن المتوقع أن تشهد مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

الحدث التاريخ الملعب ريال بيتيس - فالنسيا السبت 23 أبريل 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية لا كارتوخا

من طرفي نهائي كأس إسبانيا 2022؟

نجح ريال بيتيس في التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد أن خاض مشوارًا رائعًا في البطولة، تخطى خلاله أندية مثل رايو فاييكانو وإشبيلية.

فيما نجح فالنسيا في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما قدم أداءً مميزًا خلال البطولة، وتخطى أتلتيك بيلباو في نصف النهائي، وقادش في دور الثمانية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس إسبانيا 2022؟

لا توجد قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلم تقم أي قناة بشراء الحقوق لهذه النسخة حتى الآن.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

ما هي الجوائز المالية في بطولة كأس إسبانيا 2022؟

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الفائز بلقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-22 سيحصل على 2.17 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 1.8 مليون يورو.

كما يحصل طرفا المباراة النهائية على نسبة من تذاكر اللقاء، وهو ما يزيد من دخل الفريقين المشاركين في المباراة.

وتتناقص بالطبع جوائز الأندية التي خرجت من أدوار مبكرة، بعد أن شارك 184 ناديًا في البطولة، وحصدت الأندية المشاركة في الدور التمهيدي 1500 يورو فقط.