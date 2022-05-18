موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2021-22 القنوات الناقلة والجوائز المالية

وصلنا إلى المحطة الأخيرة من أحدث مسابقات الاتحاد الأوروبي، وهي دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، والتي ستجمع بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي في نهائي المسابقة.

وتأهل روما لمواجهة ليستر في نصف النهائي الأول من المسابقة، بينما اجتمع فينورد، أمام مارسيليا، في نصف النهائي الثاني.

وحسم ذئاب العاصمة الإيطالية نصف النهائي الأول لصالحهم بهدفين لهدف، بينما وصل فينورد إلى النهائي بركلات الترجيح على حساب مارسيليا.

كلا الفريقان يطمح إلى كتابة اسمه بأحرف من نور في تاريخ البطولة والتتويج بها للمرة الأولى، خاصة من روما الذي يدربه الاستثنائي جوزيه مورينيو والذي يطمح أن يكون المدرب الأول في التاريخ الذي ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

السؤال الآن، ما هو موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

ما هو موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022؟

تقام المباراة النهائية من النسخة الحالية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

أين يقام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامة نهائي دوري المؤتمر لموسم 2021-22، على ملعب أرينا كومبتاري، في العاصمة الألبانية تيرانا.

دث الموعد الملعب النتيجة روما - فينورد الأربعاء 25 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أرينا كومبتاري -

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022؟

تذاع منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي حصريًا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports.

وبالتأكيد سيتم إذاعة المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي عبر استوديو خاص على الشبكة القطرية.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع "جول GOAL" وينطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي beIN Sports

ما هي الجوائز المالية في دوري المؤتمر الأوروبي 2022؟

يحصل الفائز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 2022 على جائزة مالية قدرها 5 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على3 مليون يورو.

الفريق المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 2.4 مليون يورو، فيما تحصل الأندية التي لعبت الدور ربع النهائي على 1.5 مليون يورو.