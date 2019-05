أحمد السيوفي

ينتظر عشاق الكرة في العالم النهائي الـ48 من الدوري الأوروبي الذي سيجمع بين تشيلسي وأرسنال في التاسع والعشرين من مايو القادم، وتُعد البطولة ثاني أقوى بطولة أوروبية بعد دوري الأبطال والذي سيصارع فيه كلاً من ليفربول وتوتنهام في النهائي، وللمرة الأولى في التاريخ يصل 4 فرق من دولة واحدة إلى نهائي البطولتين.

كان البلوز قد تأهلوا بعد تصدرهم للمجموعة الثانية عشر برصيد 16 نقطة، بواقع 5 انتصارات وتعادل وحيد في المجموعة التي كانت تضم معه كلاً من باتي بوريسوف وفيدي وباوك سالونيكا، ليتأهل زملاء إدين هازارد لدور الـ32 ضد مالمو والذي انتصر أبناء المدرب ماوريسيو ساري بثلاثية نظيفة في الذهاب ليتأهلوا بفارق الأهداف حتى بعد هزيمتهم في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف ليستمر مشوارهم في الدوري الأوروبي.

ومن ثم انطلق تشيلسي بعدما أمطر شباك دينامو كييف بثمانية أهداف مقابل لا شئ في دور الـ16، ثم انتصار آخر على سلافيا براج بنتيجة (5-3) في إجمالي مباراتي ربع النهائي ومنها إلى مباراة نصف النهائي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) في مباراة الذهاب وأيضاً بنفس النتيجة في مباراة العودة ليتم الإحتكام لركلات الترجيح التي مالت للفريق الإنجليزي ليتأهل إلى النهائي بنتيجة (4-3) في ركلات الترجيح.

على الجانب الآخر فقد تأهل أرسنال أيضاً لنهائي الدوري الأوروبي كمتصدر عن المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، ضمن المجموعة التي ضمت سبورتنج لشبونة الوصيف رفقة كلاً من فورسكلا بولتافا وكاراباج اغدام، وفي دور الـ32 عبر الجانرز بالفوز بنتيجة (3-1) على باتي بوريسوف، ليتقابل مع ستاد رين العنيد والذي انتصر بثلاثية مقابل هدف واحد على المدفعجية في مباراة الذهاب، ولكن عاد الفريق الإنجليزي لينتقم في مباراة الإياب وينتصر بثلاثية نظيفة تضعه في ربع النهائي لمواجهة نابولي الذي لم يقاوم كثيراً حيث هُزم في لقائي الذهاب والإياب بإجمالي (3-0).

أما في نصف النهائي فقد قدم أبناء المدرب أوناي إيمري لقائين رائعين أمام فالنسيا، واستطاع الجانرز الانتصار في لقاء الذهاب بثلاث أهداف مقابل هدف، وفي لقاء الإياب أنتصر أيضاً المدفعجية بنتيجة (4-2) ليتأهل لمواجهة تشيلسي في النهائي المرتقب والذي له أهمية كبيرة خاصة لحصول الفائز على الحق في اللعب ضد الفائز في دوري الأبطال في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2019. وسيتأهل أيضا لدخول مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

هاسيلبانك: نجاح موسم ساري يتوقف على التتويج بالدوري الأوروبي

كما تعودنا في النسخ السابقة من الدوري الأوروبي، فإن الملعب المستضيف للنهائي يتم اختياره من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فما هو الاستاد الذي وقع عليه الاختيار لاستضافة النهائي هذا العام؟ ومتى ستنطلق صافرة المباراة؟ هذا ما يستعرضه لكم جول في الأسطر التالية.

سيكون موعد نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 29 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 23 رمضان 1440 هجرياً، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لنهائي الدوري الأوروبي 2018-2019، وسوف تخصص له أكثر من قناة تبث الحدث بأكثر من لغة، هي بي إن سبورتس 1، 3، 4k، ويمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة عن طريق النسخة العربية من موقع جول والتي ستقوم بتغطية المباراة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

