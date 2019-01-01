دوري أبطال أوروبا 2018-2019 | مواعيد مباريات دور الـ16، ترتيب المجموعات ونتائج جميع الأدوار السابقة

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19، ونتائج مباريات الأدوار السابقة وترتيب المجموعات وكل شئ عن ذات الأذنين

أحمد رضوان | تويتر

انطلق الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2018-19 في سبتمبر الماضي، وكان ذلك بدور المجموعات الذي شهد مشاركة 32 فريقاً 26 منهم بدأوا مشوارهم من هذا الدور، و6 تأهلوا بعد خوض مباريات المُلحق.

شهد دور المجموعات العديد من المواجهات القوية والمفاجآت المدوية، أبرزها لتي فجرها سسكا موسكو بالفوز على ريال مدريد ذهاباً بهدفٍ نظيف وإياباً بثلاثيةٍ نظيفة، لكنه رغم ذلك ودع من الباب الضيق دون حتى الحصول على المركز الثالث المُحول إلى الدوري الأوروبي.

قدمت المجموعة الثالثة التي ضمت ليفربول وباريس سان جيرمان ونابولي والنجم الأحمر القدر الأكبر من الإثارة في ذات الأذنين هذا الموسم، فحتى صافرة نهاية هذا الدور لم يكن أحد يعلم الثنائي المتأهل عن المجموعة، لكن في النهاية حسم البي إس جي والريدز بطاقتي العبور، وتحول أبناء الجنوب الإيطالي لليوروباليج.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جميع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا 2018-19، كذلك موعد مباريات ثمن النهائي من المسابقة الأقوى في القارة العجوز.

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مواعيد ونتائج مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19

كانت قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الأول 1440 هجرياً، وشاركت فيها العديد من الأندية القوية في القارة العجوز أبرزها ريال مدريد، يوفنتوس، بايرن ميونخ وغيرهم.

انطلقت مباريات ثمن نهائي ذات الأذنين يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 ميلادياً، 7 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وستنتهي في 13 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 6 رجب 1440 هجرياً.

كانت البداية في الأوليمبيكو وأولد ترافورد في نفس التوقيت، حيث احتضن الأول قمة بورتورومانية انتهت بانتصار روما بهدفين لهدف، أما الثاني فقد شهد مواجهة إنجليزية فرنسية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان انتهت بانتصار الأزرق بهدفين نظيفين.

موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19:

مواعيد ونتائج مباريات الذهاب المباراة الموعد الملعب مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان الثلاثاء 12 فبراير 2019 ميلادياً،

7 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 2-0 أولد ترافورد، مانشستر روما - بورتو الثلاثاء 12 فبراير 2019 ميلادياً،

7 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-2 أوليمبيكو، روما توتنهام - بوروسيا دورتموند الأربعاء 13 فبراير 2019 ميلادياً،

8 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية استاد ويمبلي، لندن أياكس - ريال مدريد الأربعاء 13 فبراير 2019 ميلادياً،

8 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية يوهان كرويف أرينا، أمستردام ليون - برشلونة الثلاثاء 19 فبراير 2019 ميلادياً،

14 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية بارك أوليمبيك ليون، ديسين-شاربيو ليفربول - بايرن ميونخ الثلاثاء 19 فبراير 2019 ميلادياً،

14 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية آنفيلد، ليفربول شالكه - مانشستر سيتي الأربعاء 20 فبراير 2019 ميلادياً،

15 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية شالكه أرينا، جيلسينكيرشين أتلتيكو مدريد - يوفنتوس الأربعاء 20 فبراير 2019 ميلادياً،

15 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية واندا ميتروبوليتانو، مدريد

مواعيد مباريات الإياب المباراة الموعد الملعب بوروسيا دورتموند - توتنهام الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية سيجنال إيدونا بارك، دورتموند ريال مدريد - أياكس الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية سانتياجو بيرنابيو، مدريد باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية حديقة الأمراء، باريس بورتو - روما الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية استاد دراجاو، بورتو مانشستر سيتي - شالكه الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية استاد الاتحاد، مانشستر يوفنتوس - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية استاد آليانز، تورينو برشلونة - ليون الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية كامب نو، برشلونة بايرن ميونخ - ليفربول الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية آليانز أرينا، ميونخ

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19

يشارك في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 32 فريقاً كما تعودنا، 26 فريقاً منهم تستهل المشوار من هذا الدور، وينضم إليهم الـ6 فرق المتأهلة من الملحق.

أُجريت قرعة هذا الدور من ذات الأذنين في موناكو يوم الخميس 30 أغسطس 2018 ميلادياً، 19 ذو الحجة 1439 هجرياً، أما صافرة البداية لمباريات دور الـ32 من المسابقة فستكون يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً، 8 محرم 1440 هجرياً، وسينتهي يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، 5 ربيع الآخر 1440 هجرياً.

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وزعت الفرق المشاركة في هذا الدور على 8 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق، ما يعني أنه قبل إجراء القرعة وزعت هذه الأندية الـ32 على 4 أوعية، وكل وعاء به 8 كرات تحتوي على أسماء فرق مشاركة تمهيداً لعملية السحب.

تواجد في الوعاء الأول ريال مدريد وأتلتيكو مدريد باعتبارهما حاملي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كذلك الـ6 أندية صاحبة التصنيف الأعلى، أما الأوعية 2، 3، 4 فستوزع عليها الأندية بقية الأندية وفقاً لترتيبها في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بوروسيا دورتموند 6 4 1 1 10 2 +8 13 2 أتلتيكو مدريد 6 4 1 1 9 6 +3 13 3 كلوب بروج 6 1 3 2 6 5 +1 6 4 موناكو 6 0 1 5 2 14 -12 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 6 4 2 0 14 5 +9 14 2 توتنهام 6 2 2 2 9 10 -1 8 3 الإنتر 6 2 2 2 6 7 -1 8 4 آيندهوفن 6 0 2 4 6 13 -7 2

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 6 3 2 1 17 9 +8 11 2 ليفربول 6 3 0 3 9 7 +2 9 3 نابولي 6 2 3 1 7 5 +2 9 4 النجم الأحمر 6 1 1 4 5 17 -12 4

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بورتو 6 5 1 0 15 6 +9 16 2 شالكه 6 3 2 1 6 4 +2 11 3 جلطة سراي 6 1 1 4 5 8 -3 4 4 لوكوموتيف موسكو 6 1 0 5 4 12 -8 3

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 5 4 1 0 12 2 +10 13 2 أياكس 5 3 2 0 8 2 +6 11 3 بنفيكا 5 1 1 3 5 11 -6 11 4 آيك أثينا 5 0 0 5 2 12 -10 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 5 3 1 1 14 5 +9 10 2 ليون 5 1 4 0 11 10 +1 7 3 شاختار دونيتسك 5 1 2 2 7 15 -8 5 4 هوفنهايم 5 0 3 2 10 12 -2 3

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال مدريد 5 4 0 1 12 2 +10 12 2 روما 5 3 0 2 10 6 +4 9 3 فيكتوريا بلزن 5 1 1 3 5 15 -10 4 4 سسكا موسكو 5 1 1 3 5 9 -4 4

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 5 4 0 1 8 2 +6 12 2 مانشستر يونايتد 5 3 1 1 6 2 +4 10 3 فالنسيا 5 1 2 2 4 5 -1 5 4 يونج بويز 5 0 1 4 2 11 -9 1

موعد ونتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19

انطقت مباريات دور المجموعات يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 8 محرم 1440 هجرياً، وسينتهي يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، 5 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وشهد اليوم الأول مبارياتٍ قويةٍ أبرزها بين باريس سان جيرمان وليفربول الذي انتهى بانتصار الريدز بثلاثة أهدافٍ لهدفين، والإنتر وتوتنهام الذي انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين لهدف.

موعد ونتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19:

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب الإنتر - توتنهام الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً،

8 محرم 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 1-2 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"، ميلان برشلونة - آيندهوفن الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً،

8 محرم 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 0-4 كامب نو، برشلونة موناكو - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً،

8 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 2-1 استاد لويس الثاني، موناكو كلوب بروج - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً،

8 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 1-0 استاد يان بريديل، بروجيس النجم الأحمر - نابولي الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً،

8 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-0 استاد رايكو ميتيتش، بلجراد ليفربول - باريس سان جيرمان الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً،

8 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 2-3 آنفيلد، ليفربول شالكه - بورتو الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً،

8 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 1-1 ملعب شالكه، جيلسينكيرشين جلطة سراي - لوكوموتيف موسكو الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً،

8 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-3 استاد علي سامي، اسطنبول أياكس - آيك أثينا الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً،

9 محرم 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 0-3 يوهان كرويف أرينا، أمستردام شاختار دونيتسك - هوفنهايم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً،

9 محرم 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 2-2 استاد ماتيليست، خاركيف بنفيكا - بايرن ميونخ الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً،

9 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 2-0 استاد بنفيكا، لشبونة مانشستر سيتي - ليون الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً،

9 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 2-1 استاد مدينة مانشستر فيكتوريا بلزن - سيسكا موسكو الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً،

9 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 2-2 استاد شترونكوفي سادي، بلزن ريال مدريد - روما الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً،

9 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-3 سانتياجو بيرنابيو، مدريد فالنسيا - يوفنتوس الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً،

9 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 2-0 ميستايا، فالنسيا يونج بويز - مانشستر يونايتد الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً،

9 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 3-0 استاد سويس، بيرني

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب هوفنهايم - مانشستر سيتي الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 ميلادياً،

22 محرم 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 2-1 راين نيكار أرينا يوفنتوس - يونج بويز الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 ميلادياً،

22 محرم 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 0-3 استاد آليانز آيك أثينا - بنفيكا الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 ميلادياً،

22 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 3-0 أواكا سبيروس لويس بايرن ميونخ - أياكس الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 ميلادياً،

22 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 1-1 أليانز أرينا ليون - شاختار دونيتسك الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 ميلادياً،

22 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 2-2 استاد أوليمبيك ليون روما - فيكتوريا بلزن الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 ميلادياً،

22 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-5 أوليمبيكو "روما" سيسكا موسكو - ريال مدريد الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 ميلادياً،

22 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد لوجنيكي مانشستر يونايتد - فالنسيا الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 ميلادياً،

22 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-0 أولد ترافورد باريس سان جيرمان - النجم الأحمر الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ميلادياً،

23 محرم 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 1-6 حديقة الأمراء لوكوموتيف موسكو - شالكه الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ميلادياً،

23 محرم 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 1-0 استاد لوكوموتيف بوروسيا دورتموند - موناكو الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ميلادياً،

23 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-3 سيجنال إيدونا بارك أتلتيكو مدريد - كلوب بروج الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ميلادياً،

23 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 1-3 واندا ميتروبوليتانو آيندهوفن - الإنتر الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ميلادياً،

23 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 2-1 استاد بي إس في توتنهام - برشلونة الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ميلادياً،

23 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 4-2 استاد ويمبلي نابولي - ليفربول الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ميلادياً،

23 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-1 سان باولو بورتو - جلطة سراي الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ميلادياً،

23 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد دراجاو

الجولة الثالثة المباراة الموعد الملعب آيك أثينا - بايرن ميونخ الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً،

14 صفر 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 2-0 سبيروس لويس، أثينا يونج بويز - فالنسيا الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً،

14 صفر 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 1-1 استاد سويس، بيرني أياكس - بنفيكا الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً،

14 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-1 يوهان كرويف أرينا، أمستردام شاختار دونيتسك - مانشستر سيتي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً،

14 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 3-0 استاد ميتاليست، خاركيف هوفنهايم - ليون الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً،

14 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 3-3 راين نيكار أرينا، سينشايم ريال مدريد - فيكتوريا بلزن الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً،

14 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 1-2 سانتياجو بيرنابيو، مدريد روما - سيسكا موسكو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً،

14 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-3 استاد أوليمبيكو، روما مانشستر يونايتد - يوفنتوس الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً،

14 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-1 أولد ترافورد، مانشستر كلوب بروج - موناكو الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً،

15 صفر 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 1-1 استاد يان بريديل، بروجيس آيندهوفن - توتنهام الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً،

15 صفر 1440 هجرياً،

18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية 2-2 استاد بي إس في، آيندهوفن بوروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً،

15 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-4 استاد بوروسيا دورتموند برشلونة - الإنتر الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً،

15 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-2 كامب نو، برشلونة ليفربول - النجم الأحمر الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً،

15 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-4 آنفيلد، ليفربول باريس سان جيرمان - نابولي الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً،

15 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 2-2 حديقة الأمراء، باريس جلطة سراي - شالكه الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً،

15 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 0-0 استاد علي سامي، إسطنبول لوكوموتيف موسكو - بورتو الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً،

15 صفر 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية 3-1 استاد لوكوموتيف، موسكو

الجولة الرابعة المباراة الموعد الملعب موناكو - كلوب بروج الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 ميلادياً،

28 صفر 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 4-0 استاد لويس الثاني، موناكو النجم الأحمر - ليفربول الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 ميلادياً،

28 صفر 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 0-2 استاد رايكو ميتيتش، بلجراد أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 ميلادياً،

28 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-2 واندا ميتروبوليتانو، مدريد الإنتر - برشلونة الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 ميلادياً،

28 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-1 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" توتنهام - آيندهوفن الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 ميلادياً،

28 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-2 استاد ويمبلي، لندن نابولي - باريس سان جيرمان الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 ميلادياً،

28 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-1 استاد سان باولو، نابولي شالكه - جلطه سراي الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 ميلادياً،

28 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-2 شالكه أرينا، جيلسينكيرشين بورتو - لوكوموتيف موسكو الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 ميلادياً،

28 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-4 استاد دراجاو، بورتو سيسكا موسكو - روما الأربعاء 7 نوفمبر 2018 ميلادياً،

29 صفر 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 2-1 سيسكا أرينا، موسكو فالنسيا - يونج بويز الأربعاء 7 نوفمبر 2018 ميلادياً،

29 صفر 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 1-3 ميستايا، فالنسيا بنفيكا - أياكس الأربعاء 7 نوفمبر 2018 ميلادياً،

29 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-1 استاد بنفيكا، لشبونة بايرن ميونخ - آيك أثينا الأربعاء 7 نوفمبر 2018 ميلادياً،

29 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-2 أليانز أرينا، ميونخ مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك الأربعاء 7 نوفمبر 2018 ميلادياً،

29 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-6 استاد مدينة مانشستر ليون - هوفنهايم الأربعاء 7 نوفمبر 2018 ميلادياً،

29 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 2-2 استاد أوليمبيك ليون، ديسينيس فيكتوريا بلزن - ريال مدريد الأربعاء 7 نوفمبر 2018 ميلادياً،

29 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 5-0 استاد شترونكوفي سادي، بلزن يوفنتوس - مانشستر يونايتد الأربعاء 7 نوفمبر 2018 ميلادياً،

29 صفر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 2-1 استاد يوفنتوس، تورينو

الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الملعب آيك أثينا - أياكس الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً،

19 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 2-0 سبيروس لويس، أثينا سيسكا موسكو - فيكتوريا بلزن الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً،

19 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 2-1 سيسكا أرينا، موسكو بايرن ميونخ - بنفيكا الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً،

19 ربيع الأول 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-5 أليانز أرينا، ميونخ ليون - مانشستر سيتي الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً،

19 ربيع الأول 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 2-2 استاد أوليمبيك ليون، ديسينيس هوفنهايم - شاختار دونيتسك الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً،

19 ربيع الأول 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 3-2 راين نيكار أرينا، سينشايم روما - ريال مدريد الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً،

19 ربيع الأول 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 2-0 استاد أوليمبيكو، روما يوفنتوس - فالنسيا الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً،

19 ربيع الأول 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد يوفنتوس، تورينو مانشستر يونايتد - يونج بويز الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً،

19 ربيع الأول 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-1 أولد ترافورد، مانشستر أتلتيكو مدريد - موناكو الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ميلادياً،

20 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 0-2 واندا ميتروبوليتانو، مدريد لوكوموتيف موسكو - جلطة سراي الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ميلادياً،

20 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 0-2 استاد لوكوموتيف، موسكو بوروسيا دورتموند - كلوب بروج الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ميلادياً،

20 ربيع الأول 1440 هجرياً،

2200 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-0 استاد بوروسيا دورتموند توتنهام - الإنتر الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ميلادياً،

20 ربيع الأول 1440 هجرياً،

2200 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد ويمبلي، لندن آيندهوفن - برشلونة الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ميلادياً،

20 ربيع الأول 1440 هجرياً،

2200 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 2-1 استاد بي إس في، آيندهوفن نابولي - النجم الأحمر الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ميلادياً،

20 ربيع الأول 1440 هجرياً،

2200 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-3 استاد سان باولو، نابولي باريس سان جيرمان - ليفربول الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ميلادياً،

20 ربيع الأول 1440 هجرياً،

2200 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-2 حديقة الأمراء، باريس بورتو - شالكه الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ميلادياً،

20 ربيع الأول 1440 هجرياً،

2200 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-3 استاد دراجاو، بورتو

الجولة السادسة المباراة الموعد النتيجة الملعب شالكه - لوكوموتيف موسكو الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 0-1 شالكه أرينا، جيلسينكيرشين جلطة سراي - بورتو الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية 3-2 استاد علي سامي، إسطنبول موناكو - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 2-0 استاد لويس الثاني، موناكو كلوب بروج - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-0 استاد يان بريديل، بروجيس الإنتر - آيندهوفن الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-1 سان يرو "جيوزيبي مياتزا" برشلونة - توتنهام الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-1 كامب نو، برشلونة النجم الأحمر - باريس سان جيرمان الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 1-4 استاد رايكو ميتيتش، بيلجراد ليفربول - نابولي الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ميلادياً،

4 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-1 أنفيلد، ليفربول فيكتوريا بلزن - روما الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،

5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية استاد شترونكوفي سادي، بلزن ريال مدريد - سيسكا موسكو الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،

5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية سانتياجو بيرنابيو، مدريد بنفيكا - آيك أثينا الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،

5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية استاد بنفيكا، لشبونة أياكس - بايرن ميونخ الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،

5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية يوهان كرويف أرينا، أمستردام مانشستر سيتي - هوفنهايم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،

5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية استاد مدينة مانشستر شاختار دونيتسك - ليون الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،

5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية استاد ميتاليست، خاركيف فالنسيا - مانشستر يونايتد الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،

5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية ميستايا، فالنسيا يونج بويز - يوفنتوس الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،

5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية استاد سويس، بيرني

الملحق المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

بدأ فريقان فقط مشوارهما في المسابقة من هذا الدور من دوري أبطال أوروبا، وكان كليهما بطلين للدوري المحلي في بلاديهما، وانضم إليهما الـ6 فرق المتأهلة الأبطال لدورياتهم المتأهلة من الدور السابق، أما القسم الثاني فلم يتواجد فيه إلا الفائزين منه في الدور السابق.

أُجريت قرعة الملحق المؤهل لدور مجموعات ذات الأذنين يوم الإثنين 6 أغسطس 2018 ميلادياً، 24 ذو القعدة 1439 هجرياً، ولُعبت مباريات الذهاب يومي 21 و22 أغسطس 2018 ميلادياً، 10 و11 ذو الحجة 1439 هجرياً، أما لقاءات الإياب فكانت يومي 28 و29 أغسطس 2018 ميلادياً، 17 و18 ذو الحجة 1439 هجرياً.

تحول الخاسرين من هذا الدور من كل القسمين إلى دور مجموعات الدوري الأوروبي، أما الفائزون فتأهلوا لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أبطال الدوريات المحلية:

الفريق النتيجة الفريق نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النجم الأحمر 2-2 سالزبورج 0-0 2-2 باتي بوريسوف 2-6 آيندهوفن 2-3 0-3 يونج بويز 3-2 دينامو زغرب 1-1 2-1 آيك أثينا 3-2 مول فيدي 2-1 1-1

أصحاب المراكز الأخرى:

الفريق النتيجة الفريق نتيجة الذهاب نتيجة الإياب بنفيكا 5-2 باوك 1-1 4-1 أياكس 3-1 دينامو كييف 3-1 0-0

الدور المؤهل الثالث

قُسمت الفرق المتأهلة للدور المؤهل الثالث من دوري أبطال أوروبا إلى قسمين، الأول هو الخاص بأبطال دورياتهم، والثاني هو لأصحاب المراكز الأخرى في دورياتهم المحلي.

هناك فريقين فقط استهلا مشوارهما في ذات الأذنين من هذا الدور في قسم الأبطال، فيما بدأت 6 فرق المسابقة من هذا الدور لكن في القسم الثاني الخاص بأصحاب المراكز الأخرى في دورياتهم.

أُجريت قرعة هذا الدور من دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين 23 يوليو 2018 ميلادياً، 10 ذو القعدة 1439 هجرياً، ولُعبت مباريات الذهاب يومي 7 و8 أغسطس 2018 ميلادياً، 25 و26 ذو القعدة 1439 هجرياً، أما مواجهات الأياب فكانت يوم 14 أغسطس 2018 ميلادياً، 3 ذو الحجة 1439 هجرياً، وكما هو معتاد تحولت الفرق الخاسرة من هذا الدور للدوري الأوروبي.

أبطال الدوري:

الفريق النتيجة الفريق نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النجم الأحمر 3-2 سبارتاك ترنافا 1-1 2-1 كاراباخ 1-2 باتي بوريسوف 0-1 1-1 أستانا 0-3 دينامو زغرب 0-2 0-1 مالمو 1-1 مول فيدي 1-1 0-0 سيلتيك 2-3 آيك أثينا 1-1 1-2 سالزبورج 4-0 شكينديا 3-0 1-0

أصحاب المراكز الأخرى:

الفريق النتيجة الفريق نتيجة الذهاب نتيجة الإياب ستاندارد ليج 2-5 أياكس 2-2 0-3 بنفيكا 2-1 فنربخشه 1-0 1-1 سالفيا براج 1-3 دينامو كييف 1-1 0-2 باوك 3-2 سبارتاك موسكو 3-2 0-0

الدور المؤهل الثاني

تم تقسيم الفرق المتأهلة للدور المؤهل الثاني من دوري أبطال أوروبا إلى قسمين، القسم الأول هو قسم أبطال الدوري في بلادهم، والقسم الثاني هو للفرق المتأهلة دون الحصول على لقب الدوري في بلادهم.

بدأت 9 فرق مشوارها في ذات الأذنين من هذا الدور، 4 منهم أبطال للدوري و4 من الصاعدين دون الفوز بلقب الدوري.

انضمت الـ17 فريق المتأهلة من الدور الأول إلى الثلاثة أندية الأبطال، وأُجريت القرعة في نفس التوقيت التي أُجريت فيه قرعة الدور السابق الثلاثاء 19 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 5 شوال 1439 هجرياً، أما مباريات الذهاب لهذا الدور فلُعبت يومي 24 و25 يوليو 2018 ميلادياً، 11 و12 ذو القعدة 1439 هجرياً، فيما كانت مواجهات الإياب يومي 31 يوليو و1 أغسطس 2018، 18 و19 ذو القعدة 1439 هجرياً.

الفريق الذي خسر في هذ الدور من دوري أبطال أوروبا تحول للدور الثالث من الدوري الأوروبي 2018-2019.

أبطال الدوريات المحلية:

الفريق النتيجة الفريق نتيجة الذهاب نتيجة الإياب أستانا 2-1 ميدتيلاند 2-1 0-0 لودوجوريتس 0-1 مول فيدي 0-0 0-1 كوكيسي 0-3 كاراباخ 0-0 0-3 كلوي 1-2 مالمو 0-1 1-1 دينامو زغرب 7-2 هابويل بير شيفع 5-0 2-2 النجم الأحمر 5-0 سودوفا ماريامبولي 3-0 2-0 باتي بوريسوف 2-1 هيلسينج يالكابالوكلوبي 0-0 2-1 شكينديا 1-0 شريف تاريسبول 1-0 0-0 ليجا وارسو 1-2 سبارتاك ترنافا 0-2 1-0 سيلتيك 3-1 روزبرج 3-1 0-0

أصحاب المراكز الأخرى:

الفريق النتيجة الفريق نتيجة الذهاب نتيجة الإياب باوك 5-1 بازل 2-1 3-0 أياكس 5-1 ستورم جراز 2-0 3-1

الدور المؤهل الأول

شارك في الدور المؤهل الأول لدوري أبطال أوروبا 34 فريقاً، أحدهم كان الفريق المتأهل من الدور التمهيدي، أما الـ33 المتبقين فاستهلوا مشوارهم من هذا الدور.

أُجريت قرعة هذا الدور من ذات الأذنين يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 5 شوال 1439 هجرياً، ولُعبت مباريات الذهاب يومي 10 و11 يوليو 2018 ميلادياً، 26 و27 شوال 1439 هجرياً، أما الإياب فكانت مواجهاته يومي 17 و18 يوليو 2018 ميلادياً، 4 و5 ذو القعدة 1439 هجرياً.

كل فريق فاز في مواجهته في هذا الدور أكمل مشواره في دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الذي خسر فتحول للدور المؤهل الثاني في الدوري الأوروبي.

الفريق النتيجة الفريق نتيجة الذهاب نتيجة الإياب توربيدو كوتايسي 2-4 شريف تيراسبول 2-1 0-3 شكينديا 5-4 نيو سانت 5-0 0-4 سودوفا ماريامبولي 3-2 أبويل 3-1 0-1 أوليمبيا ليوبليانا 0-1 كاراباخ 0-1 0-0 دوديلانج 2-3 مول فيدي 1-1 1-2 دريتا 0-5 مالمو 0-3 0-2 فيكينجور جوتا 2-5 هيلسينج يالكابالوكلوبي 1-2 1-3 لودوجوريتس 9-0 كروساديرس 7-0 2-0 كورك سيتي 0-4 ليجا وارسو 0-1 0-3 فالور 2-3 روزنبورج 1-0 1-3 كوكيسي 1-1 (a) فاليتا 0-0 1-1 فلورا تالين 2-7 هابويل بير شيفع 1-4 1-3 سبارتاكس جورمالا 0-2 النجم الأحمر 0-0 0-2 ألاشكرت 0-6 سيلتيك 0-3 0-3 سبارتاك ترنافا 2-1 زرينيسكي 1-0 1-1 أستانا 3-0 سوتيسكا نيكسيك 1-0 2-0

الدور التمهيدي

شارك في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا 2018-2019 أربعة أندية، وهذه الأندية هي التي حصلت على بطولة الدوري المحلي في أربعة دول هي "أندورا، جبل طارق، كوسوفو، سان مارينو".

كان موعد قرعة هذا الدور يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 28 رمضان 1439 هجرياً، ولُعبت أولى مبارياته يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 12 شوال 1439 هجرياً، وانتهى هذا الدور من ذات الأذنين يوم الجمعة 29 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 15 شوال 1439 هجرياً.

نصف النهائي:

الفريق النتيجة الفريق لا فيوريتا 0-2 لينكولن ريد إيمبس سانتا كولوما 0-2 (في الوقت الإضافي) دريتا

النهائي: