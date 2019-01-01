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تحضيرات مانشستر يونايتد للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات والراحلون عن الشياطين الحُمر

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تحضيرات مانشستر يونايتد للموسم الجديد | مواعيد المباريات، مواعيد الدوري، الصفقات الجديدة والراحلون عن الشياطين الحُمر

كان الموسم السابق لمانشستر يونايتد ليس كما كانت تطمح الجماهير، ويستعد الشياطين الحُمر لخوض بعض المباريات الاستعدادية في أكثر من مكان حول العالم كأستراليا، سنغافورة والصين، قبل إنطلاق الموسم الجديد 2019-20.

ويتطلع المدرب النرويجي أوله جونار سولشار إلى دعم فريقه والاستعداد بقوة من أجل الموسم الجديد ومعالجة أخطاء الموسم الماضي وخاصة الشهرين الأخيرين من موسم 2018-19 الذي هبط بالفريق إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي ليغيب الريد ديفيلز عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية لمانشستر يونايتد استعداداً لموسم 2019-20، والتي سينتلق فيها لخوض مباريات وبطولات ودية في أستراليا، سنغافورة والصين والنرويج، وسنتعرف سوياً على  جدول مباريات الشياطين الحُمر الكأس الدولية الودية للأندية الأبطال، وجدول مبارياته في الدوري الإنجليزي الموسم القادم وأكثر من ذلك.

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جدول مباريات مانشستر يونايتد قبل إنطلاق موسم 2019-20

المباراة البطولة الموعد الملعب
مانشستر يونايتد - برث جلوري مباراة ودية السبت 13 يوليو 2019،
10 ذو القعدة 1440
13:00 مصر، 14:00 السعودية		 استاد أوبتس، أستراليا
مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد الأربعاء 17 يوليو 2019،
14 ذو القعدة 1440
13:00 مصر، 14:00 السعودية		 استاد أوبتس، أستراليا
مانشستر يونايتد - الإنتر الكأس الدولية للأندية الأبطال السبت 20 يوليو 2019،
17 ذو القعدة 1440
13:30 مصر، 14:30 السعودية		 الملعب الوطني، سنغافورة
توتنهام - مانشستر يونايتد الخميس 25 يوليو 2019،
22 ذو القعدة 1440
13:30 مصر، 14:30 السعودية		 استاد هونغكو، الصين
كريستيانسوند - مانشستر يونايتد مباراة ودية الثلاثاء 30 يوليو 2019،
27 ذو القعدة 1440
20:00 مصر، 21:00 السعودية		 ملعب أوليفول، النرويج
مانشستر يونايتد - ميلان الكأس الدولية للأندية الأبطال السبت 3 أغسطس 2019،
2 ذو الحجة 1440
18:30 مصر، 19:30 السعودية		 ملعب الألفية، ويلز

بعد أن أمضى مانشستر يونايتد تحضيراته في الصيف الماضي بجولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يُبدل الشياطين الحُمر وجهتهم نحو أستراليا وآسيا في استعداداتهم التحضيرية للموسم القادم.

سيبدأ الريد ديفيلز أولى مبارياتهم التحضيرية بمدينة برث في أستراليا حيث سيواجهون فريق برث جلوري يوم السبت 13 يوليو القادم، تليها مباراة ضد الفريق الإنجليزي ليدز يونايتد على نفس الملعب يوم 17 يوليو.

ثم سيتجهون إلى سنغافورة لمواجهة العملاق الإيطالي الإنتر ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، تليها مباراة ضد توتنهام غريمه في الدوري الإنجليزي ضمن نفس البطولة الودية ولكن على ملعب شنغهاي بالصين.

ثم سيستكمل مانشستر يونايتد رحلته متجهاً إلى النرويج لخوض مباراة ودية ضد كريستيانسوند  بملعب أوليفول، نادي مسقط رأس سولشار مدرب الشياطين الحُمر.

وفي ختام استعداداتهم سيخوضون مباراة قوية ضد ميلان في العاصمة كارديف بويلز.

سوق انتقالات مانشستر يونايتد في صيف 2019

Paul Pogba Manchester United 2018-19

كان مشجعي مانشستر يونايتد ينشادون النادي بالتخلص من اللاعبين الغير مفيدين من تشكيلة الفريق، وقد أشار سولشار مراراً وتكراراً إلى أن النادي سيبيع اللاعبين الذين لا يتناسبون مع خططه هذا الصيف.

وقد تم تأكيد رحيل الظهير الإكوادوري أنتونيو فالنسيا في أبريل الماضي، كما أعلن الإسباني أندير هيريرا أنه سينتهي عقده ليصبح لاعباً حراً في الأول من مايو.

ومن المتوقع أن يُغادر كلً من بول بوجبا، ماتيو دارميان وأليكسيس سانشيز بعد كثرة الأقاويل حول نيتهم للابتعاد عن ملعب أولد ترافورد خاصة بعد الأداء المُحبط والضعيف الذي ظهر في الآونه الآخيرة.

وبما أن مانشستر يونايتد أحد أغنى الأندية في العالم فقط تم ربط الفريق بعشرات اللاعبين المُتاحين للانتقال لصفوف الشياطين الحُمر، مثل كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، وجاريث بيل لاعب ريال مدريد، وأيضاً البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي والكثير من اللاعبين الآخرين.

الصفقات الجديدة لمانشستر يونايتد:

اللاعب الفريق السعر
دانيال جيمس سوانزي سيتي 15 مليون جنية إسترليني

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

اللاعب الفريق السعر
أنتونيو فالنسيا - لاعب حر
أندير هيريرا - لاعب حر
ماتيو ويلوك جيلينجهام لاعب حر
ريجان بول ميلتون كينز دونز لاعب حر

جدول مباريات مانشستر يونايتد موسم 2019-20 في الدوري الإنجليزي

يبدأ مانشستر يونايتد مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي موسم 2019-20 يوم الأحد 11 أغسطس 2019 ميلاديا، 10 ذو الحجة 1440 هجرياً، والتي سيستضف فيها تشيلسي على ملعبه.

وكان المدرب سولشار قد خيب آمال الكثير من جماهير الشياطين الحُمر بسبب عدم استطاعته للوصول بالفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وأكتفى بإشتراكه في الدوري الأوروبي بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وبعدما انتصر مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي الذي أعطى الفرصة للريد ديفيلز للمنافسة في مرحلة المجموعات مباشرة.

كما ستبدأ الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 6 أغسطس، ولكن ستُشارك فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بدءاً من الجولة الثالثة والتي ستبدأ في يناير 2020.

جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي موسم 2019-20:

الجولة المباراة التاريخ
1 مانشستر يونايتد - تشيلسي 11 أغسطس 2019
2 وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 17 أغسطس 2019
3 مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 24 أغسطس 2019
4 ساوثهامبتون - مانشستر يونايتد 31 أغسطس 2019
5 مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 14 سبتمبر 201
6 ويست هام - مانشستر يونايتد 21 سبتمبر 2019
7 مانشستر يونايتد - آرسنال 28 سبتمبر 2019
8 نيوكاسل - مانشستر يونايتد 5 أكتوبر 2019
9 مانشستر يونايتد - ليفربول 19 أكتوبر 2019
10 نوريتش سيتي - مانشستر يونايتد 26 أكتوبر 2019
11 بورنموث - مانشستر يونايتد 2 نوفمبر 2019
12 مانشستر يونايتد - برايتون 9 نوفمبر 2019
13 شيفيلد يونايتد - مانشستر يونايتد 23 نوفمبر 2019
14 مانشستر يونايتد - آستون فيلا 30 نوفمبر 2019
15 مانشستر يونايتد - توتنهام 3 ديسمبر 2019
16 مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 7 ديسمبر 2019
17 مانشستر يونايتد - إيفرتون 14 ديسمبر 2019
18 واتفورد - مانشستر يونايتد 21 ديسمبر 2019
19 مانشستر يونايتد - نيو كاسيل 26 ديسمبر 2019
20 بيرنلي - مانشستر يونايتد 28 ديسمبر 2019
21 آرسنال - مانشستر يونايتد 1 يناير 2020
22 مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي 11 يناير 2020
23 ليفربول - مانشستر يونايتد 18 يناير 2020
24 مانشستر يونايتد - بيرنلي 21 يناير 2020
25 مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 1 فبراير 2020
26 تشيلسي - مانشستر يونايتد 8 فبراير 2020
27 مانشستر يونايتد - واتفورد 22 فبراير 2020
28 إيفرتون - مانشستر يونايتد 29 فبراير 2020
29 مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 7 مارس 2020
30 توتنهام - مانشستر يونايتد 14 مارس 2020
31 مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد 21 مارس 2020
32 برايتون - مانشستر يونايتد 4 أبريل 2020
33 مانشستر يونايتد - بورنموث 11 أبريل 2020
34 آستون فيلا - مانشستر يونايتد 18 أبريل 2020
35 مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون 25 أبريل 2020
36 كريستال بالاس - مانشستر يونايتد 2 مايو 2020
37 مانشستر يونايتد - ويست هام 9 مايو 2020
38 ليستر سيتي - مانشستر يونايتد 17 مايو 2020

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