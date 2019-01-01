تحضيرات مانشستر يونايتد للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات والراحلون عن الشياطين الحُمر

تحضيرات مانشستر يونايتد للموسم الجديد | مواعيد المباريات، مواعيد الدوري، الصفقات الجديدة والراحلون عن الشياطين الحُمر

كان الموسم السابق لمانشستر يونايتد ليس كما كانت تطمح الجماهير، ويستعد الشياطين الحُمر لخوض بعض المباريات الاستعدادية في أكثر من مكان حول العالم كأستراليا، سنغافورة والصين، قبل إنطلاق الموسم الجديد 2019-20.

ويتطلع المدرب النرويجي أوله جونار سولشار إلى دعم فريقه والاستعداد بقوة من أجل الموسم الجديد ومعالجة أخطاء الموسم الماضي وخاصة الشهرين الأخيرين من موسم 2018-19 الذي هبط بالفريق إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي ليغيب الريد ديفيلز عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية لمانشستر يونايتد استعداداً لموسم 2019-20، والتي سينتلق فيها لخوض مباريات وبطولات ودية في أستراليا، سنغافورة والصين والنرويج، وسنتعرف سوياً على جدول مباريات الشياطين الحُمر الكأس الدولية الودية للأندية الأبطال، وجدول مبارياته في الدوري الإنجليزي الموسم القادم وأكثر من ذلك.

جدول مباريات مانشستر يونايتد قبل إنطلاق موسم 2019-20

المباراة البطولة الموعد الملعب مانشستر يونايتد - برث جلوري مباراة ودية السبت 13 يوليو 2019،

10 ذو القعدة 1440

13:00 مصر، 14:00 السعودية استاد أوبتس، أستراليا مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد الأربعاء 17 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440

13:00 مصر، 14:00 السعودية استاد أوبتس، أستراليا مانشستر يونايتد - الإنتر الكأس الدولية للأندية الأبطال السبت 20 يوليو 2019،

17 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية الملعب الوطني، سنغافورة توتنهام - مانشستر يونايتد الخميس 25 يوليو 2019،

22 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية استاد هونغكو، الصين كريستيانسوند - مانشستر يونايتد مباراة ودية الثلاثاء 30 يوليو 2019،

27 ذو القعدة 1440

20:00 مصر، 21:00 السعودية ملعب أوليفول، النرويج مانشستر يونايتد - ميلان الكأس الدولية للأندية الأبطال السبت 3 أغسطس 2019،

2 ذو الحجة 1440

18:30 مصر، 19:30 السعودية ملعب الألفية، ويلز

بعد أن أمضى مانشستر يونايتد تحضيراته في الصيف الماضي بجولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يُبدل الشياطين الحُمر وجهتهم نحو أستراليا وآسيا في استعداداتهم التحضيرية للموسم القادم.

سيبدأ الريد ديفيلز أولى مبارياتهم التحضيرية بمدينة برث في أستراليا حيث سيواجهون فريق برث جلوري يوم السبت 13 يوليو القادم، تليها مباراة ضد الفريق الإنجليزي ليدز يونايتد على نفس الملعب يوم 17 يوليو.

ثم سيتجهون إلى سنغافورة لمواجهة العملاق الإيطالي الإنتر ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، تليها مباراة ضد توتنهام غريمه في الدوري الإنجليزي ضمن نفس البطولة الودية ولكن على ملعب شنغهاي بالصين.

ثم سيستكمل مانشستر يونايتد رحلته متجهاً إلى النرويج لخوض مباراة ودية ضد كريستيانسوند بملعب أوليفول، نادي مسقط رأس سولشار مدرب الشياطين الحُمر.

وفي ختام استعداداتهم سيخوضون مباراة قوية ضد ميلان في العاصمة كارديف بويلز.

سوق انتقالات مانشستر يونايتد في صيف 2019

كان مشجعي مانشستر يونايتد ينشادون النادي بالتخلص من اللاعبين الغير مفيدين من تشكيلة الفريق، وقد أشار سولشار مراراً وتكراراً إلى أن النادي سيبيع اللاعبين الذين لا يتناسبون مع خططه هذا الصيف.

وقد تم تأكيد رحيل الظهير الإكوادوري أنتونيو فالنسيا في أبريل الماضي، كما أعلن الإسباني أندير هيريرا أنه سينتهي عقده ليصبح لاعباً حراً في الأول من مايو.

ومن المتوقع أن يُغادر كلً من بول بوجبا، ماتيو دارميان وأليكسيس سانشيز بعد كثرة الأقاويل حول نيتهم للابتعاد عن ملعب أولد ترافورد خاصة بعد الأداء المُحبط والضعيف الذي ظهر في الآونه الآخيرة.

وبما أن مانشستر يونايتد أحد أغنى الأندية في العالم فقط تم ربط الفريق بعشرات اللاعبين المُتاحين للانتقال لصفوف الشياطين الحُمر، مثل كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، وجاريث بيل لاعب ريال مدريد، وأيضاً البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي والكثير من اللاعبين الآخرين.

الصفقات الجديدة لمانشستر يونايتد:

اللاعب الفريق السعر دانيال جيمس سوانزي سيتي 15 مليون جنية إسترليني

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

اللاعب الفريق السعر أنتونيو فالنسيا - لاعب حر أندير هيريرا - لاعب حر ماتيو ويلوك جيلينجهام لاعب حر ريجان بول ميلتون كينز دونز لاعب حر

جدول مباريات مانشستر يونايتد موسم 2019-20 في الدوري الإنجليزي

يبدأ مانشستر يونايتد مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي موسم 2019-20 يوم الأحد 11 أغسطس 2019 ميلاديا، 10 ذو الحجة 1440 هجرياً، والتي سيستضف فيها تشيلسي على ملعبه.

وكان المدرب سولشار قد خيب آمال الكثير من جماهير الشياطين الحُمر بسبب عدم استطاعته للوصول بالفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وأكتفى بإشتراكه في الدوري الأوروبي بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وبعدما انتصر مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي الذي أعطى الفرصة للريد ديفيلز للمنافسة في مرحلة المجموعات مباشرة.

كما ستبدأ الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 6 أغسطس، ولكن ستُشارك فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بدءاً من الجولة الثالثة والتي ستبدأ في يناير 2020.

جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي موسم 2019-20: