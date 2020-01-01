جدول مباريات كأس الملك 2021 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول تقريراً عن كل المعلومات اللازمة عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-21 جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة والجوائز وأكثر

أُجريت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-21 مساء الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، الموافق 16 ربيع الأول 1442، بجدة، في نسخة من المقرر لها أن تكون استثنائية في ظل ضغط المباريات الكبير بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط في الأشهر الماضية.

هذه النسخة هي الخامسة والأربعين من كأس الملك منذ إنشائها عام 1957 والتي شهدت منافسات قوية على مر العصور، واستطاع فريق التعاون أن يُتوج بالبطولة في النسخة قبل الماضية لأول مرة في تاريخه بعده الانتصار المفاجئ على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي، ولكن يبقى الرقم القياسي للبطولة من نصيب الأهلي الذي تُوج باللقب في 8 مناسبات آخرها في عام 2016.

نهائي نسخة 2019-20 من المقرر أن يجمع بين الهلال والنصر في نهايات نوفمبر الحالي، ولم يتم الإعلان بعد بصورة رسمية عن موعد المباراة، لتكون هذه النسخة هي الأطول على الإطلاق في تاريخ البطولة.

المزيد من الفرق

ومن المقرر أن تلعب نسخة 2020-21 بمشاركة 16 فريقًا فقط من فرق نخبة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب ضغط المباريات واستحالة لعب البطولة بصورتها التقليدية بمشاركة فرق الدرجات الأدنى.

في هذا التقرير نستعرض معًا كل ما يخص كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-21

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ما هو نظام بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021؟

النظام التقليدي للبطولة هي أن تضم 64 فريقًا يتم تقسيمهم إلى فئتين ثم تُحدد المباريات عبر القرعة، ولكن نظرًا لظروف فيروس كورونا فتم تغيير هذا النظام وإقامة نسخة استثنائية لموسم 2020-21.

ستضم البطولة 16 فريقًا هم فقط فرق الدوري الممتاز، وقبل القرعة أعلن الاتحاد السعودي أنه لن يتم تقسيمهم لتكون الفرصة سانحة لرؤية الكبار في مواجهة بعضهم البعض بدايةً من ثمن النهائي، أي أول أدوار البطولة هذا الموسم.

وبالفعل أقيمت القرعة يوم الإثنين وأسفرت عن عدد من المواجهات المثيرة، وخططت لسير البطولة حتى البطولة في مسارين مختلفين.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك 2021؟

تُنقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث المباشر المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.

جدول مباريات كأس الملك - الدور نصف النهائي

المباراة الموعد الملعب الفائز من 1 - الفائز من 2 لم يحدد بعد لم يحدد بعد الفائز من 3 - الفائز من 4 لم يحدد بعد لم يحدد بعد

جدول مباريات كأس الملك - دور الـ8

المباراة الموعد الملعب (الفائز من النصر والرائد) - (الفائز من العين والأهلي) لم يحدد بعد لم يحدد بعد (الفائز من الفيصلي والاتفاق) - (الفائز من أبها والباطن) لم يحدد بعد لم يحدد بعد (الفائز من الوحدة والاتحاد) - (الفائز من الفتح والهلال) لم يحدد بعد لم يحدد بعد (الفائز من التعاون وضمك) - (الفائز من الشباب والقادسية) لم يحدد بعد لم يحدد بعد

جدول مباريات كأس الملك - دور الـ16

المباراة الموعد الملعب ضمك - التعاون الأربعاء 16 ديسمبر 2020،

1 جمادى الأولى 1441،

15:35 السعودية، 14:35 مصر الأمير سلطان بن عبد العزيز القادسية - الشباب الأربعاء 16 ديسمبر 2020،

1 جمادى الأولى 1441،

17:25 السعودية، 16:25 مصر الأمير سعود بن جلوي النصر - الرائد الأربعاء 16 ديسمبر 2020،

1 جمادى الأولى 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر ستاد الملك فهد الدولي الباطن - أبها الخميس 17 ديسمبر 2020،

1 جمادى الأولى 1441،

15:15 السعودية، 14:15 مصر ملعب نادي الباطن الاتفاق - الفيصلي الخميس 17 ديسمبر 2020،

1 جمادى الأولى 1441،

17:25 السعودية، 16:25 مصر الأمير محمد بن فهد الهلال - الفتح الخميس 17 ديسمبر 2020،

1 جمادى الأولى 1441،

17:40 السعودية، 16:40 مصر ستاد الملك فهد الدولي الوحدة - الاتحاد الخميس 17 ديسمبر 2020،

1 جمادى الأولى 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر ستاد الملك عبد العزيز الأهلي - العين الخميس 17 ديسمبر 2020،

1 جمادى الأولى 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

جوائز كأس الملك 2021

يحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على 10 ملايين ريال سعودي، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين ريال.

لكن هذه ليست الجائزة الوحيدة، فالجائزة الأهم هي وصول الفائز لدوري أبطال آسيا رفقة ثلاثي المقدمة في الدوري السعودي.

الدور الجائزة الوصيف 4 مليون ريال سعودي البطل 10 مليون ريال سعودي

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التأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا

من هم الأبطال السابقون لكأس خادم الحرمين الشريفين؟

البطل التاريخي لكأس خادم الحرمين الشريفين هو الأهلي صاحب الـ8 ألقاب، والذي أيضاً وصل إلى المباراة النهائية في 12 مناسبة ليُعد رقم قياسي أخر للفريق، يأتي من بعده الهلال والنصر برصيد 6 بطولات لكلٌا منهما، ومن ثم الاتحاد صاحب الـ4 ألقاب.

الأبطال السابقون لكأس خادم الحرمين الشريفين: