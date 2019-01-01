كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20 | نظام البطولة، الموعد، الفرق المُشاركة والجوائز

كل ما تريد معرفته عن كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20، موعد إنطلاقها، نظام البطولة، المباريات، الفرق المُشاركة والجوائز

أحمد جمال

تنطلق النسخة التاسعة والعشرين من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20 في يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 ميلادياً، 19 ذو الحجة 1440 هجرياً، وستستمر المسابقة حتى يوم السبت 18 أبريل 2020 ميلادياً، 25 شعبان 1441.

نُظمت هذه البطولة من الثمانينات بأسماء مختلفة، فقد كانت تُسمى في البداية ببطولة الأندية العربية لأبطال الدوري والتي بدأت بمنافسة ثلاث فرق فقط ومن ثم أزدادت لتصبح بمشاركة ثماني فرق تتنافس بنظام المجموعات، حيث يتم تقسيمهم على مجموعتين قبل أن يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة للمنافسة على دور نصف النهائي، ثم تم تغيير نظام البطولة مرة آخرى عندما سُميت ببطولة دوري أبطال العرب، حيث كانت تُقسم إلى قسمين القسم الآسيوي والقسم الأفريقي ليصعد من كل قسم فريقين ليتنافسوا في نصف نهائي البطولة.

ومن نسخة 2016-17 تم تسمية البطولة بمسماها الحالي وهو البطولة العربية للأندية الأبطال، أو كأس العرب للأندية الأبطال كما هو دارج، واستطاع النجم الساحلي في النسخة السابقة أن يُحقق لقب البطولة على حساب الهلال السعودي بعد انتصار الفريق التونسي بهدفين مقابل هدف.

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بالطبع كل هذا يُعد أسم البطولة الرسمي ولكن تمتلك البطولة مسمى شرفي مثل النسخة السابقة والتي كانت تحمل أسم كأس زايد للأندية الأبطال، فقد تم تحديد الأسم الشرفي للنسخة الجديدة حيث أصبحت كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول كل ما تريدوا معرفته عن تفاصيل النسخة المُقبلة من البطولة العربية، أو كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20 كما هو دارج ، نظام البطولة، موعد المباريات والجوائز وما هو أكثر من ذلك.

ما هي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال؟

البطولة العربية هي بطولة نُظمت لتتقابل الفرق العربية المختلفة من قارتي آسيا وأفريقيا، حيث لا تتقابل فرق القارتين في أي مناسبة آخرى بإستثناء كأس العالم للأندية والتي من الصعب تلاقي فريقين عربيين من قارة أفريقا وآسيا، ولذا فقد نُظمت البطولة لتجمع الدول العربية في بطولة مُستقلة، ويُشارك في كأس العرب للأندية الأبطال 32 فريقاً من الدول العربية بآسيا وأفريقيا، ويتم اختيارهم وفق حصولهم علي البطولات المحلية، ليتنافسوا بنظام الإقصاء منذ الجولة الأولى، حيث يتواجهون ذهابا وايابا بنظام خروج المهزوم حتي يصل فريقان للمباراة النهائية.

أصبحت البطولة العربية من البطولات الهامة بعد التنظيم الجيد في الآونة الآخيرة وخاصة في الموسم الماضي الذي أظهر قوة البطولة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الجوائز المالية الكبيرة التي يتلقاها الفرق والتي تساعدهم في تطوير أنديتهم، ولذا فقد حازت البطولة على شهرة واسعة لتصبح من البطولات الهامة في قارتي أفريقيا وآسيا، بالطبع لم تصل لتصبح البطولة الأقوى في القارتين ولكن على كل حال فتطور البطولة ملحوظ والمنافسة عليها أصبحت جادة للغاية، وتُعد النسخة القادمة من البطولة هي النسخة الثالثة بنظامها ومسماها الجديد.

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ما هي الفرق التي ستشارك في كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20؟

يُشارك في كأس العرب للأندية الأبطال أو البطولة العربية كلً من بطل الدوري وبطل الكأس ثم وصف الدوري أو من ينوب عنه، ويتم حجز المقاعد على حسب تصنيف الدول المُشاركة وعلى حسب القسم الآسيوي أو الأفريقي، فعلى سبيل المثال في النسخة السابقة من البطولة القسم الأفريقي كان يمتلك 14 مقعداً من بينهم ثلاث مقاعد لكلً من مصر، الجزائر وتونس، ثم المغرب الذي يملك مقعدين وتُتكمل بمقعداً وحيداً لكلً من ليبيا والسودان، ثم تبقى مقعداً وحيدً تنافس عليه 7 فرق خاضت أدواراً تمهيدية ليتأهل منهم فريق واحد فقط.

وقع الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم مع إدارتي ناديي الاتحاد السكندري والاسماعيلي المصريان اتفاقية مشاركتهما في منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال القادمة، ومثل الاتحاد في التوقيع، مدير البطولة الأستاذ طلال آل الشيخ ونائب الأمين العام للاتحاد الأستاذ مبارك الضفيان. pic.twitter.com/F4XCO6GyIZ — كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

وكما هو الحال في القسم العربي الآسيوي والذي تمت فيه المشاركة على أن يتأهل إلى كأس العربة للأندية الأبطال 4 فرق من الدوري السعودي بالإضافة إلى ثلاث فرق من الدوري الإماراتي، وفريقين من كلً من البحرين والكويت والعراق، وفريق من كلً من سوريا، الأردن، عمان ولبنان، بالإضافة إلى مقعد تتنافس عليه الفرق بدءاً من الدور التمهيدي.

وقد حددت جميع الدول الفرق التي ستمثلها في البطولة العربية حيث سيشارك الإيماعيلي والاتحاد السكندري كممثلين لمصر، كما سيشارك كلً من الشباب والاتحاد السعودي من المملكة السعودية بالإضافة إلى الجزيرة والوصل من الإمارات، والنجم الساحلي بطل النسخة السابقة رفقة الترجي من تونس.

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وفي الجدول التالي سنوضح جميع الفرق التي ستشارك في كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20 بالإضافة إلى المجموعات المؤهلة للبطولة علماً بأن هناك فريقين سيتأهلوا عبر خوض مباريات تأهيلية ستتم عن طريق تقسيم الفرق إلى مجموعتين ليتأهل متصدر كل مجموعة إلى البطولة، وقد اسفرت قرعة التصفيات للنسخة الجديدة من البطولة عن تنافس كلً من الزوراء العراقي، الرفاع البحريني واتحاد طنجة المغربي بالإضافة إلى ديكيداها أف سي بطل الصومال، بينما تضم المجوعة الثانية كلً من البنزرتي التونسي، شببة الساورة الجزائري، فولكان من جزر القمر بالإضافة إلى بورت الجيبوتي.

مجموعات الملحق المؤهل للبطولة العربية:

المجموعة الفريق الدولة المجموعة الأولى الزوراء العراق الرفاع البحرين اتحاد طنجة المغرب ديكيداها أف سي الصومال المجموعة الثانية البنزرتي تونس شبيبة الساورة الجزائر فولكان جزر القمر بورت جيبوتي

الفرق التي ستشارك في كأس العرب للأندية:

الفريق الدولة 1 الإسماعيلي مصر 2 الاتحاد السكندري 3 الاتحاد السعودية 4 الشباب 5 الجزيرة الإمارات 6 الوصل 7 الترجي تونس 8 النجم الساحلي 9 الوداد المغرب 10 الرجاء 11 أولمبيك آسفي 12 مولودية الجزائر الجزائر 13 شباب قسنطينة 14 القوة الجوية العراق 15 الشرطة 16 العربي الكويت 17 السالمية 18 الكويت 19 هلال القدس فلسطين 20 النصر عمان 21 ظفار 22 الهلال السودان 23 المريخ 24 النجمة لبنان 25 العهد 26 الجيش سوريا 27 شباب الأردن الأردن 28 أهلي بنغازي ليبيا 29 المحرق البحرين 30 نواذيبو موريتانيا 31 متصدر المجموعة الأولى في الملحق المؤهل - 32 متصدر المجموعة الثانية في الملحق المؤهل -

مباريات كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20

ستبدأ النسخة التاسعة والعشرين من البطولة العربية 2019-20 في منتصف أغسطس القادم وتحديداً من يوم 20 أغسطس 2019 ميلادياً، 19 ذو الحجة 1440 هجرياً، وأنطلقت مراسم القرعة يوم السبت 27 يوليو 2019 في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأذيعت مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية وتم سحب قرعة دور الـ32 بناءاً على بعض الشروط والتي أهمها أن لا يتقابل أي فريقين من أندية التصنيف الأول بالقرعة.

وتعُد كلً من الفرق التالية ضمن التصنيف الأول وهم الجزيرة والوصل من الإمارات، النجم الساحلي حامل اللقب في النسخة السابقة، الترجي، الوداد، الرجاء، أولمبيك آسفي، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، شباب قسنطينة، مولودية الجزائر، الشباب والاتحاد من السعودية، بالإضافة إلى الشرطة والقوة الجوية من العراق ونادي الجيش السوري.

الأندية المشاركة في بطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال ..



بالتوفيق لجميع الأندية. pic.twitter.com/aXgeA1QmiY — كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) July 26, 2019

وقد تم تحديد لقاءات دور الـ32 دون تحديد المواعيد، كما أختيرت المملكة المغربية لتكون البلد المستضيفة للبطولة والتي ستستضيف الدور التمهيدي والمباراة النهائية من كأس العرب للأندية الأبطال موسم 2019-20.

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جدول مواعيد جولات كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20:

الجولة تاريخ القرعة مباريات الذهاب مباريات الإياب دور الـ32 27 يوليو 2019،

24 ذو القعدة 1440 20 – 21 أغسطس 2019،

19 - 20 ذو الحجة 1440 21 - 23 سبتمبر 2019،

22 - 24 محرم 1441 ثمن النهائي 4، 5 أكتوبر 2019،

5، 6 صفر 1441 25 - 26 أكتوبر 2019،

26 - 27 صفر 1441 18 - 20 نوفمبر 2019،

21 - 23 ربيع الأول 1441 ربع النهائي 3، 4 ديسمبر 2019،

6، 7 ربيع الآخر 1441 23 - 25 ديسمبر 2019،

28 - 30 ربيع الآخر 1441 13 - 15 يناير 2020،

18 - 20 جمادي الأول 1441 نصف النهائي 5 - 7 فبراير 2020،

11 - 13 جمادي الآخر 1441 20 - 22 مارس 2020،

25 - 27 رجب 1441 النهائي 16، 17، 18 أبريل 2020،

23، 24، 25 شعبان 1441

جدول مواجهات دور الـ32 من البطولة العربية 2019-20:

رقم المباراة المباراة 1 (العراق) القوة الجوية - السالمية (الكويت) 2 (الأردن) شباب الأردن - النجم الساحلي (تونس) 3 (سوريا) الجيش - نواذيبو (موريتانيا) 4 (السودان) المريخ - الوداد (المغرب) 5 (مصر) الإسماعيلي - أهلي بنغازي (ليبيا) 6 (عمان) النصر - الجزيرة (الإمارات) 7 (الإمارات) الوصل - الهلال (السودان) 8 (الكويت) نادي العربي - الاتحاد السكندري (مصر) 9 (المغرب) أولمبيك آسفي - متصدر المجموعة الأولى 10 (لبنان) نادي النجمة - الترجي (تونس) 11 (الجزائر) مولودية الجزائر - نادي ظفار (عمان) 12 (الكويت) نادي الكويت - نادي الشرطة (العراق) 13 (المغرب) الرجاء - هلال القدس (فلسطين) 14 متصدر المجموعة الثانية - نادي الشباب (السعودية) 15 (الجزائر) شباب قسنطينة - نادي المحرق (البحرين) 16 (لبنان) نادي العهد - نادي الاتحاد (السعودية)

القنوات الناقلة لكأس العرب للأندية الأبطال 2019-20

أمتلكت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport حقوق البث الكاملة للبطولة العربية 2019-20 والتي هي تحت مسمى كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال، وتُعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها شبكه قنوات أبو ظبي على حقوق بث بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

المباراة القنوات الناقلة كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20 Abu Dhabi Sport أبو ظبي الرياضية

وقد بثت قناة أبو ظبي بالفعل مراسم قرعة دور الـ32 والتي كانت في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم السبت 27 يوليو 2019 بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

جوائز كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20

سبق وأن أشرنا من قبل أن البطولة العربية أصبحت من البطولات الكبيرة والهامة للكثير من الأندية بسبب الإهتمام بكل ما في البطولة من نظام وإعلام وتطوير، ولدخول أكثر الفرق قوة في المنافسة وتسليط الضوء أصبح كبيراً على البطولة، ومن بين الأسباب التي نقلت البطولة لهذا المستوى المرتفع بالطبع الجوائز القيمة والكبيرة التي تتلقاها الأندية من تقدمها في مشوار البطولة، وفي هذه النسخة من كأس العرب للأندية الأبطال 2019 قد حُددت الجوائز النقدية المُقدمة لكل دور من الأدوار، ففي الدور الأول والتي سيتنافس فيه 32 فريقاً سيحصل كل فريق على 20 ألف دولار، وبينما ستزداد خزينة كل فريق يتأهل إلى ثمن النهائي بـ50 ألف دولار إضافية.

وفي حين وصول أي فريق إلى الدور ربع النهائي فسيحصل على مبلغ بقيمة 200 ألف دولار، وإذا استطاع أن يصل إلى نصف النهائي فسيتحصل أيضاً على نصف مليون دولار إضافية، بينما سيحصل وصيف البطولة على 2 ونصف مليون دولار، بينما سيحصل الفائز وبطل النسخة على 6 ملايين دولار.

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قيمة الجوائز المالية المُقدمة في كأس العرب للأندية الأبطال 2019-20: