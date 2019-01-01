كأس إيطاليا 2018-19 | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن ربع النهائي

كل ما تريد معرفته عن ربع نهائي كأس إيطاليا 2018-2019، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام وأكثر من ذلك قبل بدايته يوم الثلاثاء

أحمد رضوان | تويتر

تنطلق مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 23 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وستكون جميع مباريات هذا الدور هي قمم بين فرق كبيرة في الكالتشيو.

ستكون البداية في السان سيرو عندما يواجه ميلان نابولي في إعادة لمباراة السبت في الدوري التي انتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف، لكن هذه المرة لن يكون هناك مجال للتعادل كما هو معتاد في مباريات الكأس، ورغم قوة أبناء الجنوب وتألقهم في السنوات الأخيرة واكتساحهم للروسونيري في المواجهات المباشرة الأخيرة، يأمل عشاق الديافولو تحقيق فوزاً طال انتظاره على الأزرق السماوي الذي تفنن في إذلال الأحمروالأسود في السنوات السابقة.

في اليوم الثاني سيسافر روما إلى فلورينسا لمواجهة فيورنتينا في أرتيمو فرانكي، وهذا اللقاء قد يكون أقل مباريات ربع النهائي نظراً للمستويات التي قدمها الفريقين خلال الموسم، لكنه لن يفتقد الندية بالتأكيد، أما المباراة الثالثة فستجمع أتالانتا بيوفنتوس في بيرجامو في نفس اليوم، وبالطبع ستكون حظوظ البيانكونيري أقوى للفوز على الأزرق والأسود، لكن زملاء زاباتا لن سيقاتلوا على الانتصار بالتأكيد.

سيكون الختام قوياً جداً لربع نهائي كأس إيطاليا 2019، حيث سيجمع بين لاتسيو والإنتر في جيوزيبي مياتزا يوم الخميس، وسيكون هذا اللقاء ثأرياً للنسور من النيراتزوري الذي خطف منهم المركز الرابع الموسم الماضي في اللحظات الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي، وبالتالي شارك في دوري أبطال أوروبا وترك أبناء إنزاجي في الدوري الأوروبي.

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موعد مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا 2018-19 والقنوات الناقلة

كانت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هي صاحبة حقوق البث التليفزيوني حصرياً لكأس إيطاليا في السنوات الأخيرة، لكن هذا الموسم لم يتم الوصول لاتفاق بين القناة الإماراتية والاتحاد الإيطالي وبالتالي لن تذاع المباريات عليها، وحتى الآن لم تُعلن أي قناة عن حصولها على حقوق بث مباريات هذه البطولة في الشرق الأوسط لهذا الموسم.

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المباراة الموعد الملعب الحكم ميلان - نابولي الثلاثاء 29 يناير 2019 ميلادياً،

23 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" بييرو جياكوميلي فيورنتينا - روما الأربعاء 30 يناير 2019 ميلادياً،

24 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت السعودية استاد أرتيمو فرانكي جيانلوكا مانيانيلو أتالانتا - يوفنتوس الأربعاء 30 يناير 2019 ميلادياً،

24 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية استاد أتليتي آتزوري فابريزيو باسكوا الإنتر - لاتسيو الخميس 31 يناير 2019 ميلادياً،

25 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" روزاريو أبيسو

أبرز الغائبين عن ربع نهائي كأس إيطاليا 2018-19

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