جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 22 فبراير 2020 في الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد يوم السبت 22 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 21 جمادي الآخر 1441 هجريًا بعض المباريات المميزة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.

يشهد الدوري الإنجليزي بعض اللقاءات القوية، وستكون البداية بديربي لندني بين تشيلسي وتوتنهام في صراع مباشر على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يختتم اليوم بمنافسة آخرى ولكن على المركز الثاني وذلك عندما يستضيف ليستر سيتي خصمه القوي مانشستر سيتي في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

في الدوري الإسباني، ستقام عدة مباريات أبرزها تلك التي ستجمع بين برشلونة إيبار على ملعب كامب نو بعد أن عاد الأمل للعملاق الكتالوني من جديد في المنافسة على الدوري، وسيُختتم اليوم سيحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا للغاية على ليفانتي في مباراة لن تكون سهلة أبدًا للملكي.

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ستلعب عدة مباريات في الدوري الفرنسي أبرزها تلك التي ستكون بين مارسيليا ونانت وكذلك اللقاء الذي سيقام بين ديجون وموناكو، وفي الدوري الألماني سيستضيف فيردر بريمن نظيره بوروسيا دورتموند قبل أن يلعب شالكة مع لايبزيج في ختام مباريات اليوم، وفي الدوري السعودي ستقام عدة لقاءات أبرزها القمة المرتقبة بين الاتحاد والهلال.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 22 فبراير 2020، الموافق 27 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 22 فبراير "22-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - توتنهام 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 كريستال بالاس - نيوكاسل يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 ساوثامبتون - أستون فيلا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 بيرنلي - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 شيفيلد يونايتد - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ليستر سيتي - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ليجانيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - إيبار 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - فالنسيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - أودينيزي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 سبال - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - نانت 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 6 ليل - تولوز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ستراسبورج - أميان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 EN ديجون - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 أنجيه - مونبيليه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 9

الدوري الألماني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنغلادباخ - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS HD 12 EN هيرتا برلين - كولن 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS HD فيردر بريمن - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 بادربورن - هيرتا برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS HD فرايبورج - فورتونا دوسلدورف 16:30 مصر، 17:30 السعودية غير منقولة شالكة - لايبزيج 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 5