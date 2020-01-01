جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 15 فبراير 2020 في الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد يوم السبت 15 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 21 جمادي الآخر 1441 هجريًا بعض المباريات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.

ستعود الحياة للدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعد انتهاء فترة العطلة الشتوية، في ثاني أيام الجولة 26 والتي ستُلعب فيه مباراتين، الأولى بين ساوثامبتون وبيرنلي في صراع الهروب لوسط الجدول، والثاني بين ليفربول متصدر الترتيب ونورويتش الذي يحتل المركز الأخير.

في الدوري الإسباني، ستقام عدة مباريات أبرزها على الإطلاق تلك التي ستجمع بين برشلونة ثاني الترتيب وخيتافي مفاجأة الموسم والذي يتواجد في المركز الثالث، والمباراة التي ستقام بين فياريال وليفانتي، بالنسبة للدوري الإيطالي، ستُقام ثلاث لقاءات، الأولى بين ليتشي وسبال، الثانية بين بولونيا وجنوى وفي السهرة ستُلعب المباراة الأقوى لهذا اليوم في السيريا آ والتي ستكون بين روما وأتالانتا في لقاء ممتع منتظر.

المزيد من الفرق

ستُلعب عدة مباريات في الدوري الفرنسي أبرزها تلك التي بين أميان وباريس سان جيرمان، وفي الدوري الألماني تنتظر لايبزيج الذي ينافس على اللقب بكل قوة هذا الموسم مباراة صعبة عندما يستضيف فيردر بريمن على ملعبه ووسط جمهوره في افتتاحية مباريات اليوم الثاني للجولة 22.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 15 فبراير 2020، الموافق 21 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 15 فبراير "8-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - بيرنلي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 نورويتش سيتي - ليفربول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - ديبورتيفو ألافيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - خيتافي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فياريال - ليفانتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 غرناطة - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة ليتشي - سبال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 بولونيا - جنوى 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 أتالانتا - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة أميان - باريس سان جيرمان 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 6 نيم - أنجيه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 10 نانت - ميتز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 بوردو - ديجون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 تولوز - نيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 7