مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 5-12-2019 في الدوري الإنجليزي وكأس الخليج "خليجي 24" وجميع المسابقات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بعد مباريات الأربعاء القوية التي كان على رأسها ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون ، وقمة الدوري الإنجليزي بين توتنهام ومانشستر يونايتد ، ستكون مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 هامة جدًا، لكن ستتحول الدفة للوطن العربي.

تُلعب اليوم مباريات نصف نهائي كأس الخليج 24 المقام في الأراضي القطرية، وستكون المواجهة الأولى بين العراق متصدرة المجموعة الأولى على حساب أصحاب الأرض، والبحرين مفاجأة المجموعة الثانية وخليجي 24 ، أما اللقاء الثاني فسيكون قمة من العيار الثقيل بين منتخبين من الأقوى في آسيا هما السعودية وقطر .

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كأس مصر ستتواصل مبارياته اليوم، وسيواجه الإنتاج الحربي أبوقير للأسمدة، وسيواجه المصري قنا، أما آخر المباريات فستجمع بين بيراميدز والنجوم، كذلك ستستمر مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ، وسنكون على مواعد مع مواجهة بين العدالة والروضة، وأخرى بين الفيحاء والدرع، وأخيرة بين ضمك والجيل.

الجولة 15 من الدوري الإنجليزي لم تنته بعد، وسنكون اليوم على موعد مع مباراتين، الأولى ستجمع بين شيفيلد يونايتد ونيوكاسل ، والثانية ستكون بين آرسنال وبرايتون .

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر "5-12-2019":

الدوري الإنجليزي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - نيوكاسل 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 آرسنال - برايتون 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

كأس الخليج 24 - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة العراق - البحرين 17:00 بتوقيت العراق والبحرين، 18:00 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD السعودية - قطر 20:00 بتوقيت السعودية وقطر، 21:00 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD

كأس مصر - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - أبو قير للأسمدة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT المصري - قنا 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT بيراميدز - النجوم 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT