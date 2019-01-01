جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة
تبدأ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ميلاديًا الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجريًا مباريات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وذلك بعد توقف في الدوريات الأوروبية منذ يوم الأحد.
ستُلعب اليوم 9 مباريات في الجولة 19 من أصل 10 مباريات، وستكون البداية بمواجهة توتنهام ضد برايتون، ثم ستنطلق 6 مباريات في نفس التوقيت أبرزها التي ستجمع بين بورنموث وآرسنال ، كذلك مباراة تشيلسي ضد ساوثامبتون، ثم سيواجه مانشستر يونايتد نيوكاسل وفي الختام ستكون قمة الجولة بين ليستر سيتي الوصيف وليفربول المتصدر.
تنطلق اليوم مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي ، وستقام مباراتين اليوم، الأولى بين الرائد والعدالة، والثانية ستجمع بين الحزم والهلال .
وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 26-12-2019، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.
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مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر "26-12-2019":
|الدوري الإنجليزي - الجولة 19
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|توتنهام - برايتون
|14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|أستون فيلا - نورويتش سيتي
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 6
|إيفرتون - بيرنلي
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 4
|بورنموث - آرسنال
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 1
|تشيلسي - ساوثامبتون
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|كريستال بالاس - وست هام
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 5
|مانشستر يونايتد - نيوكاسل
|19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|ليستر سيتي - ليفربول
|22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|الدوري السعودي - الجولة 13
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الرائد - العدالة
|17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية
|الحزم - الهلال
|19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية