جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تبدأ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ميلاديًا الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجريًا مباريات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وذلك بعد توقف في الدوريات الأوروبية منذ يوم الأحد.

ستُلعب اليوم 9 مباريات في الجولة 19 من أصل 10 مباريات، وستكون البداية بمواجهة توتنهام ضد برايتون، ثم ستنطلق 6 مباريات في نفس التوقيت أبرزها التي ستجمع بين بورنموث وآرسنال ، كذلك مباراة تشيلسي ضد ساوثامبتون، ثم سيواجه مانشستر يونايتد نيوكاسل وفي الختام ستكون قمة الجولة بين ليستر سيتي الوصيف وليفربول المتصدر.

تنطلق اليوم مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي ، وستقام مباراتين اليوم، الأولى بين الرائد والعدالة، والثانية ستجمع بين الحزم والهلال .

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 26-12-2019، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر "26-12-2019":

الدوري الإنجليزي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - برايتون 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - نورويتش سيتي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6 إيفرتون - بيرنلي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 بورنموث - آرسنال 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 تشيلسي - ساوثامبتون 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 كريستال بالاس - وست هام 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 مانشستر يونايتد - نيوكاسل 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 ليستر سيتي - ليفربول 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2