جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 فبراير 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي ودوري أبطال أفريقيا وجميع البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون اليوم الجمعة 28 فبراير يوماً حافلاً بالمباريات القوية، ليس فقط في الوطن العربي بل في أوروبا أيضًا.

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيواجه نورويتش سيتي ليستر سيتي، كما تبدأ الجولة 26 من الدوري الإسباني بمباراة بين ريال سوسيداد وبلد الوليد، كذلك تبدأ الجولة 24 من الدوري الألماني التي سيواجه فيها داسلدورف هيرتا برلين، وتبدأ الجولة 27 في الدوري الفرنسي بمباراة مارسيليا ضد نيم.

تختتم اليوم مباريات دور 32 من الدوري الأوروبي التي بدأت مباريات الإياب لها يوم الأربعاء، وسيقابل سالزبورج فرانكفورت الذي فاز في الذهاب بأربعة أهدافٍ لهدف، فهل تشهد المباراة عودة الفريق النمساوي بريمونتادا تاريخية.

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تستمر اليوم مباريات الجولة العشرون من الدوري السعودي، وسقابل ضمك الحزم والعدالة الفيصلي والفيحاء الرائد، وذلك بعد أن قابل النصر الأهلي في كلاسيكو الخميس، والتعاون الهلال أمس الخميس أيضًا.

في الجولة 17 من الدوري الإماراتي سيستضيف الجزرة خورفكان، وسيحل شباب الأهلي ضيفًا على بني ياس، أما الختام فسيجمع بين الفجيرة واتحاد كلباء.

قمة مباريات اليوم ستكون في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بديربي عربي شمال إفريقي بين الزمالك والترجي، في إعادة لمباراة السوبر الإفريقي التي حسمها الفارس الأبيض لصالحه، وذلك قبل أن يفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بعدها بأيام، فهل يواصل أبناء ميت عقبة التألق ويتخطوا نادي الدم والذهب إلى نصف النهائي؟

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 فبراير 2020.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 فبراير "28-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة نورويتش سيتي - ليستر سيتي 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الحزم 16:10 بتوقيت السعودية، 15:10 بتوقيت مصر KSA Sports 1 HD العدالة - الفيصلي 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر KSA Sports 2 HD الفيحاء - الرائد 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر KSA Sports 1 HD

الدوري الإماراتي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - خورفكان 17:30 بتوقيت الإمارات، 16:30 بتوقيت السعودية AD SPORTS 2 HD بني ياس - شباب الأهلي دبي 17:30 بتوقيت الإمارات، 16:30 بتوقيت السعودية AD SPORTS 1 HD الفجيرة - اتحاد كلباء 21:15 بتوقيت الإمارات، 20:15 بتوقيت السعودية AD SPORTS 1 HD

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - الترجي 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس beIN Sports HD 1 الرجاء - مازيمبي 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسيداد - بلد الوليد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة فورتونا داسلدورف - هيرتا برلين 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة نيم - مارسيليا 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 6