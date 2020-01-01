جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 في كأس ألمانيا وكأس الاتحاد الإنجليزي وجميع البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يشهد اليوم الثلاثاء بعض المباريات القوية في مسابقات الكؤوس وخاصًة في إنجتلترا وألمانيا، حيث سيتقابل تشيلسي مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج، كما سيتواجه وست بروميتش آلبيون متصدر دوري الرابطة الإنجليزية مع فريق نيوكاسل يونايتد.

في ألمانيا، ستكون هناك مواجهة قوية للغاية في دور ربع النهائي لبطولة الكأس، تلك التي ستقام بين شالكة وبايرن ميونخ على ملعب فيلتينس أرينا.

كان من المقرر إقامة بعض مباريات دوري أبطال أسيا ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا في بعض الدول الآسيوية، مما اضطر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لتأجيل مباريات المسابقة منعًا من انتشار الفيروس بشكل أكبر.

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الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس "3-3-2020":

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور 5 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - ليفربول 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 ريدينج - شيفيلد يونايتد 22:00 مصر ، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 13 وست بروميتش آلبيون - نيوكاسل يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3