جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020 في الدوري المصري والدوري الإيطالي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بعد بداية أسبوع قوية ومليئة بالمباريات القوية، ستكون مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020 الموافق 9 جمادى الآخرة 1441 هجريًا أقل.

يختتم اليوم الأسبوع 22 من الدوري الإيطالي ، ولن تلعب إلا مباراة واحدة ستجمع بين نابولي وسامبدوريا.

وستبدأ اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز ، وسيواجه أسوان الإسماعيلي، وإنبي المقاولون العرب والإنتاج الحربي الاتحاد، أما المباراة الأخيرة فستكون بين سموحة ومصر المقاصة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020، الموافق 9 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير "3-2-2020":

الدوري المصري - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - الإسماعيلي 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT إنبي - المقاولون العرب 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT 2 الإنتاج الحربي - الاتحاد السكندري 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT سموحة - مصر المقاصة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT