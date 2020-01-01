الدوري المصري الممتاز

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

التعليقات()
Getty Images
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020 في الدوري المصري والدوري الإيطالي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بعد بداية أسبوع قوية ومليئة بالمباريات القوية، ستكون مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020 الموافق 9 جمادى الآخرة 1441 هجريًا أقل.

يختتم اليوم الأسبوع 22 من  الدوري الإيطالي ، ولن تلعب إلا مباراة واحدة ستجمع بين نابولي وسامبدوريا.

وستبدأ اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز ، وسيواجه أسوان الإسماعيلي، وإنبي المقاولون العرب والإنتاج الحربي الاتحاد، أما المباراة الأخيرة فستكون بين سموحة ومصر المقاصة.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020، الموافق 9 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

    بعد الوصول لمنتصف الموسم - ما هي ملامح أبطال الدوريات الخمس الكبرى؟

    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير "3-2-2020":

    الدوري المصري - الجولة 16
    المباراة
    الموعد
    		 القناة الناقلة
    أسوان - الإسماعيلي 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT
    إنبي - المقاولون العرب 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT 2
    الإنتاج الحربي - الاتحاد السكندري 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT
    سموحة - مصر المقاصة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT
    الدوري الإيطالي - الجولة 22
    المباراة
    الموعد
    		 القناة الناقلة
    سامبدوريا - نابولي 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

    اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم.

    إغلاق