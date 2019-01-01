مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الدوري الإنجليزي وكأس مصر وكأس الملك وجميع المسابقات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

رغم توقف دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، لن تخلو مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 من القوة والإثارة التي ينشدها جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم خاصةً في الوطن العربي.

البداية من المملكة العربية السعودية التي ستتواصل فيها اليوم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ، وسيواجه اليوم نجران الفتح، والشباب الشعلة وآخر المباريات ستجمع جدة بالفيصلي.

كأس مصر سيشهد مواجهة مهمة اليوم ستجمع الزمالك بالشرقية، وستكون في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، كذلك سيواجه المقاولون العرب نادي الجزيرة، أما الدوري المصري فسيواجه فيه اليوم الإسماعيلي طنطا وحرس الحدود الاتحاد السكندري .

الجولة 15 من الدوري الإنجليزي لم تنته بعد، وسنكون اليوم على موعد مع مباراتين قويتين، الأولى ستجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد ، والثانية ستكون ديربي الميرسيسايد بين ليفربول المتصدر وإيفرتون .

رونالدو في ليلة تتويج ميسي بالبالون دور: فخور باختياري كأفضل لاعب في إيطاليا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر "4-12-2019":

الدوري الفرنسي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة تولوز - موناكو 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 8 سانت إتيان - نيس 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6 باريس سان جيرمان - نانت 22:05 بتوقيت مصر، 23:05 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6

الدوري المصري - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - طنطا 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT حرس الحدود - الاتحاد 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

كأس مصر - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الجزيرة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT الزمالك - الشرقية 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT