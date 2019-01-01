جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 في كأس العالم للأندية والكلاسيكو وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

لطالما اعتاد مشجعو كرة القدم على إثارة المباريات في أغلب أيام الأربعاء على مدار الموسم، فهو اليوم الذي تُلعب فيه مباريات دوري أبطال أوروبا، وكأنه أبى هذا الأسبوع إلا أن يكون على نفس المستوى من القوة، حيث سيشهد مباريات غاية في الأهمية.

سنكون اليوم على موعد مع أهم مباريات الموسم في الدوري الإسباني ، وهي المباراة الأكثر شعبية على مستوى العالم والتي تقسم جميع عشاق المستديرة إلى قسمين، وهي مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ، التي ستكون الأولى هذا الموسم بعد تأجيلها أكثر من مرة بسبب الأوضاع في إقليم كتالونيا.

ستبدأ الجولة 17 من الدوري الإيطالي اليوم، وستلعب مباراة واحدة سيتجمع بين يوفنتوس وسامبدوريا في لويجي فيراريس، ومن ثم ستتوقف الجولة يوم الخميس وستستأنف مبارياتها يوم الجمعة.

تتواصل مباريات الجولة 16 من الدوري الألماني اليوم، وستجمع أهمها بين بايرن ميونخ وفرايبورج، أما ليفركوزن فسيواجه هيرتا برلين، وسيقابل شالكه فولفسبورج.

لن يُسدل الستار عن كأس العالم للأندية بعد، حيث ستشهد مباريات اليوم حدثًا فريدًا هو لعب ليفربول مباراة نصف النهائي ضد مونتيري الذي أقصى السد، وذلك بعد أقل من يوم على لعبه مباراة أستون فيلا في ربع نهائي كأس كاراباو .

في نفس البطولة سيقابل إيفرتون ليستر سيتي اليوم، كذلك مانشستر سيتي سيواجه أوكسفورد يونايتد، وأخيرًا سيستضيف مانشستر يونايتد كولشيستر يونايتد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019، الموافق 20 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

الكلاسيكو: الموعد، القنوات الناقلة وأخبار ريال مدريد وبرشلونة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر "18-12-2019":

الدوري الإيطالي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة سامبدوريا - يوفنتوس 19:55 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - ريال مدريد 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

كأس العالم للأندية - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مونتيري - ليفربول 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 1

كأس كاراباو - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أوكسفورد يونايتد - مانشستر سيتي 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 مانشستر يونايتد - كولشيستر يونايتد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7