جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2020 في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإيطالي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 1 جمادى الآخرة 1441 هجريًا في النسق القوي التي كانت عليه أمس السبت.

البداية من الدوري الإسباني الذي ستكون افتتاحية اليوم فيه ديربي مدريدي مصغر بين أتلتيكو مدريد وصيف كأس السوبر الإسباني، والجار المدريدي ليجانيس، وفي الختام سيحل ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد في مباراة يجب على الملكي الفوز بها للانفراد بالصدارة، وذلك بعد خسارة برشلونة من فالنسيا أمس السبت.

في الدوري الإيطالي سيكون الإنتر أمام اختبار قوي أمام كالياري المتألق هذا الموسم، والطامح لمكان في المقاعد الأوروبية، كما سنكون على موعد مع ديربي روما بين لاتسيو وروما في الأوليمبيكو العاصمي، وفي الختام سيستضيف نابولي يوفنتوس في سان باولو.

تستمر مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا ، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة ستجمع بين الأهلي والنجم الساحلي، في ديربي عربي شمال إفريقي الهدف منه واحد للفريقين هو التأهل.

سيستضيف الإسماعيلي اليوم الاتحاد السكندري ليس في الدوري المصري ، بل في إياب ربع نهائي دوري أبطال العرب ، وفي كأس آسيا تحت 23 عامًا ، سيواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في نهائي البطولة القارية المؤهلة للأوليمبياد.

مباريات اليوم لن تنتهي بعد، فنحن على موعد مع استكمال مباريات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي ، وسيواجه اليوم مانشستر سيتي فولهام، فيما سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ترانمير روفرز، وأخيرًا سيواجه ليفربول شروسبري.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2020، الموافق 1 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 يناير "26-1-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - ليجانيس 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - إيبار 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - ريال بيتيس 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - مايوركا 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - ريال مدريد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور 4 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - فولهام 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 ترانمير روفرز - مانشستر يونايتد 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 شروسبيري - ليفربول 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - طنطا 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - النجم الساحلي 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة لناقلة الإنتر - كالياري 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 سامبدوريا - ساسوولو 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - ليتشي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 8 روما - لاتسيو 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 نابولي - يوفنتوس 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

دوري أبطال العرب - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - الاتحاد 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية

الدوري الألماني - الجولة 19 المباراة الموعد القناة لناقلة فيردر بريمن - هوفنهايم 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 باير ليفركوزن - دوسلدورف 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5